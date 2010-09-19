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Стартап Spotad привлек $3,5 млн для применения искусственного интеллекта в рекламе



Высокотехнологический стартап Spotad, активно использующий технологии искусственного интеллекта для максимально эффективной конверсии мобильной рекламы, сегодня объявил о получении $3,5 млн. инвестиций в первом инвестиционном раунде, который возглавила венчурная компания из Гонконга VLTCM.



Данный стартап соединяет рекламный контент и объявления о покупке с собственными уникальными запатентованными системами машинного обучения, что дает возможность покупать на платформе Spotad любую мобильную рекламу в режиме реального времени.



Сочетая в себе большие объемы данных, маркетинговую информацию и машинное обучение, высокоинтеллектуальная платформа Spotad самостоятельно определяет, когда именно и для чего целевая аудитория использует свои телефоны и когда можно достичь самого высокого уровня конверсии мобильной рекламы. Ее алгоритм в режиме реального времени автоматически размещает рекламные объявления, которые довольно активно просматривает целевая аудитория. Компания утверждает, что ее платформа способствует максимально эффективной конверсии, намного превосходящей стандартные показатели.







Также компания заявила о том, что она является первым западным DSP-сервисом, который появился на рынке Китая. Это является важным моментом, так как на этом рынке традиционно присутствуют очень жесткие требования для западных компаний. Spotad подключилась ко всем основным китайским биржам рекламных объявлений, в том числе Baidu, Alibaba, Sina и Weibo.



"Я встречался со многими людьми и компаниями, которые предлагали мне организовать выход на китайский рынок, но вместо этого, я решил просто полететь туда и сделать все самостоятельно", – сообщил Йоав Оз, генеральный директор и один из основателей Spotad. "Я воспользовался LinkedIn и пообщался с несколькими пользователями, чтобы выяснить, как китайцы ведут свой бизнес, прежде чем запустить там собственный бизнес. Когда вы поймете главные культурные различия, тогда сможете легко действовать как настоящий китайский бизнесмен-профессионал. Это то, что вам обязательно нужно сделать, особенно если вы планируете работать с китайским правительством, не говоря уже о китайских компаниях".



После того, как Йоав Оз сумел разобраться в культурных и деловых различиях, настало время, чтобы выяснить и некоторые технические вопросы.



"Первым шагом для нас был поиск западных клиентов, которые хотели бы разместить свою рекламу в Китае", – сообщил Оз. "На втором этапе мы должны были дождаться предложений от рекламных бирж, чтобы они начали с нами работать. Одновременно с этим мы работали над получением необходимых государственных лицензий (это заняло около года). Это была довольно непростая задача – мне потребовался переводчик, чтобы он общался с китайцами от моего имени и помог мне проводить бизнес-встречи (сейчас я также изучаю и основной китайский язык)".



Однако одна из самых больших проблем была у команды разработчиков.



"Так как Spotad является одним из первых западных DSP-сервисов, появившихся в Китае, мы столкнулись с большими трудностями перевода китайского API на английский язык", – отметил Йоав Оз. "Кроме того, было трудно общаться с китайскими разработчиками, поэтому мы нашли китайский технический переводчик для API, чтобы решить эту проблему. Затем мы стали проводить рекламные кампании западных брендов, и когда все прекрасно заработало, тогда начали нанимать местных китайских сотрудников и проводить местные рекламные кампании. На сегодняшний день мы являемся единственным западным DSP-проектом, который соединен со всеми крупными рекламными биржами в Китае. При этом у нас имеется местный офис, где все сотрудники, кроме генерального директора, являются китайцами".







Качество рекламы является важным фактором для всех потребителей, но особенно это актуально для пользователей мобильных устройств – наиболее часто используемых сегодня. Мы должны найти оптимальный баланс между потребностями людей совершать различные покупки, и в этом деле автоматизация часто имеет решающее значение.



"В программном мире, используя собственные источники данных и уникальные запатентованные технологии, Spotad позволяет автоматизировать процесс покупки и установить акцент на использовании данных для создания высококачественных моделей и стратегий покупок, касающихся каждого бренда", – отметил Оз. "Когда процесс покупки полностью автоматизирован, становятся доступными много новых креативных возможностей".



Кроме масштабирования бизнеса в Китае, полученные сегодня инвестиции будут использованы для дальнейшего ускорения развития платформы в Японии, Южной Корее и Индии, а также найма новых разработчиков и специалистов по обработке, анализу и хранению больших объемов данных.



Перевод специально для форума MMGP.ru



http://venturebeat.com/2017/02/06/sp...mobile-adtech/



https://text.ru/antiplagiat/5898fd4991a12 Высокотехнологический стартап Spotad, активно использующий технологии искусственного интеллекта для максимально эффективной конверсии мобильной рекламы, сегодня объявил о получении $3,5 млн. инвестиций в первом инвестиционном раунде, который возглавила венчурная компания из Гонконга VLTCM.Данный стартап соединяет рекламный контент и объявления о покупке с собственными уникальными запатентованными системами машинного обучения, что дает возможность покупать на платформе Spotad любую мобильную рекламу в режиме реального времени.Сочетая в себе большие объемы данных, маркетинговую информацию и машинное обучение, высокоинтеллектуальная платформа Spotad самостоятельно определяет, когда именно и для чего целевая аудитория использует свои телефоны и когда можно достичь самого высокого уровня конверсии мобильной рекламы. Ее алгоритм в режиме реального времени автоматически размещает рекламные объявления, которые довольно активно просматривает целевая аудитория. Компания утверждает, что ее платформа способствует максимально эффективной конверсии, намного превосходящей стандартные показатели.Также компания заявила о том, что она является первым западным DSP-сервисом, который появился на рынке Китая. Это является важным моментом, так как на этом рынке традиционно присутствуют очень жесткие требования для западных компаний. Spotad подключилась ко всем основным китайским биржам рекламных объявлений, в том числе Baidu, Alibaba, Sina и Weibo."Я встречался со многими людьми и компаниями, которые предлагали мне организовать выход на китайский рынок, но вместо этого, я решил просто полететь туда и сделать все самостоятельно", – сообщил Йоав Оз, генеральный директор и один из основателей Spotad. "Я воспользовался LinkedIn и пообщался с несколькими пользователями, чтобы выяснить, как китайцы ведут свой бизнес, прежде чем запустить там собственный бизнес. Когда вы поймете главные культурные различия, тогда сможете легко действовать как настоящий китайский бизнесмен-профессионал. Это то, что вам обязательно нужно сделать, особенно если вы планируете работать с китайским правительством, не говоря уже о китайских компаниях".После того, как Йоав Оз сумел разобраться в культурных и деловых различиях, настало время, чтобы выяснить и некоторые технические вопросы."Первым шагом для нас был поиск западных клиентов, которые хотели бы разместить свою рекламу в Китае", – сообщил Оз. "На втором этапе мы должны были дождаться предложений от рекламных бирж, чтобы они начали с нами работать. Одновременно с этим мы работали над получением необходимых государственных лицензий (это заняло около года). Это была довольно непростая задача – мне потребовался переводчик, чтобы он общался с китайцами от моего имени и помог мне проводить бизнес-встречи (сейчас я также изучаю и основной китайский язык)".Однако одна из самых больших проблем была у команды разработчиков."Так как Spotad является одним из первых западных DSP-сервисов, появившихся в Китае, мы столкнулись с большими трудностями перевода китайского API на английский язык", – отметил Йоав Оз. "Кроме того, было трудно общаться с китайскими разработчиками, поэтому мы нашли китайский технический переводчик для API, чтобы решить эту проблему. Затем мы стали проводить рекламные кампании западных брендов, и когда все прекрасно заработало, тогда начали нанимать местных китайских сотрудников и проводить местные рекламные кампании. На сегодняшний день мы являемся единственным западным DSP-проектом, который соединен со всеми крупными рекламными биржами в Китае. При этом у нас имеется местный офис, где все сотрудники, кроме генерального директора, являются китайцами".Качество рекламы является важным фактором для всех потребителей, но особенно это актуально для пользователей мобильных устройств – наиболее часто используемых сегодня. Мы должны найти оптимальный баланс между потребностями людей совершать различные покупки, и в этом деле автоматизация часто имеет решающее значение."В программном мире, используя собственные источники данных и уникальные запатентованные технологии, Spotad позволяет автоматизировать процесс покупки и установить акцент на использовании данных для создания высококачественных моделей и стратегий покупок, касающихся каждого бренда", – отметил Оз. "Когда процесс покупки полностью автоматизирован, становятся доступными много новых креативных возможностей".Кроме масштабирования бизнеса в Китае, полученные сегодня инвестиции будут использованы для дальнейшего ускорения развития платформы в Японии, Южной Корее и Индии, а также найма новых разработчиков и специалистов по обработке, анализу и хранению больших объемов данных.

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