Desktop Metal привлек $45 миллионов для 3D печати металлических изделий

Крупные компании, представляющие технологическую и автомобильную промышленности, а также розничную торговлю, вкладывают миллионы долларов в Desktop Metal, расположенный в Берлингтоне, Массачусетс, США стартап, занимающийся 3D печатью, который ставит своей целью изменить способ, которым производятся металлические детали.
Desktop Metal удалось получить финансирование в размере 45 миллионов долларов в Серии С. Раунд возглавила компания GV (ранее известная как Google Ventures), а также приняли участие BMW i Ventures и Lowe’s Ventures. В общей сложности, инвестиции уже составили 97 миллионов долларов, а стоимость компании оценивается в 305 миллионов долларов.
Инвестиции будут направлены на разработку технологии 3D печати и подготовку к массовому производству, которое планируется запустить в конце 2017 года. BMW и Lowe's являются потенциальными клиентами, в частности BMW планирует использовать принтер компании для производства деталей автомобилей, а Lowe's для собственных производственных целей.
Один из инвесторов, Бен Эйнштейн, заявил: "Возможность производить металлические детали быстро, безопасно и дешево является наиболее привлекательной чертой Desktop Metal. Если компания преуспеет в этом, то это целиком изменит способ, с помощью которого в нынешнее время изготавливаются металлические изделия".
По словам представителя компании, их технологии позволят обойти текущие промышленные ограничения в производстве и расширить границы возможностей изготовления сложных металлических изделий.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru