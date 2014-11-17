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Desktop Metal привлек $45 миллионов для 3D печати металлических изделий

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Desktop Metal привлек $45 миллионов для 3D печати металлических изделий

Крупные компании, представляющие технологическую и автомобильную промышленности, а также розничную торговлю, вкладывают миллионы долларов в Desktop Metal, расположенный в Берлингтоне, Массачусетс, США стартап, занимающийся 3D печатью, который ставит своей целью изменить способ, которым производятся металлические детали.


Desktop Metal удалось получить финансирование в размере 45 миллионов долларов в Серии С. Раунд возглавила компания GV (ранее известная как Google Ventures), а также приняли участие BMW i Ventures и Lowe’s Ventures. В общей сложности, инвестиции уже составили 97 миллионов долларов, а стоимость компании оценивается в 305 миллионов долларов.

Инвестиции будут направлены на разработку технологии 3D печати и подготовку к массовому производству, которое планируется запустить в конце 2017 года. BMW и Lowe's являются потенциальными клиентами, в частности BMW планирует использовать принтер компании для производства деталей автомобилей, а Lowe's для собственных производственных целей.

Один из инвесторов, Бен Эйнштейн, заявил: "Возможность производить металлические детали быстро, безопасно и дешево является наиболее привлекательной чертой Desktop Metal. Если компания преуспеет в этом, то это целиком изменит способ, с помощью которого в нынешнее время изготавливаются металлические изделия".

По словам представителя компании, их технологии позволят обойти текущие промышленные ограничения в производстве и расширить границы возможностей изготовления сложных металлических изделий.


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Перевод специально для MMGP.ru
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