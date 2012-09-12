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Старые версии Skype перестанут работать с 1 марта
Ряд старых версий Skype для Mac и Windows перестанут пускать пользователей в учетные записи после 1 марта.
В компании Microsoft уверяют, что таким образом повысят производительность мессенджера, сообщает Windowscentral.
“Начиная с 1 марта, те, кто использует старые версии Skype для Windows, (7.16 и ниже) или Mac (от 7.0 до 7.18), больше не смогут войти в систему. Если вы один из этих пользователей, то все, что вам нужно сделать, это загрузить обновление”, – отметили в Microsoft.
Microsoft указывает, что это изменение является частью перехода от инфраструктуры типа P2P на более современную мобильную облачную инфраструктуру. Этот переход должен повысить производительность и добавить новую функциональность. При этом в сообщении не упоминаются мобильные клиенты Skype.
Ранее сообщалось, что Telegram и WhatsApp прекратили работать на миллионах устройств, поскольку популярные мессенджеры больше не поддерживают старые версии Android и iOS.
По материалам НВ