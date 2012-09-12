Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Старые версии Skype перестанут работать с 1 марта

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:52
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,786
Благодарностей: 6,203
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Старые версии Skype перестанут работать с 1 марта
Ряд старых версий Skype для Mac и Windows перестанут пускать пользователей в учетные записи после 1 марта.

В компании Microsoft уверяют, что таким образом повысят производительность мессенджера, сообщает Windowscentral.

“Начиная с 1 марта, те, кто использует старые версии Skype для Windows, (7.16 и ниже) или Mac (от 7.0 до 7.18), больше не смогут войти в систему. Если вы один из этих пользователей, то все, что вам нужно сделать, это загрузить обновление”, – отметили в Microsoft.

Microsoft указывает, что это изменение является частью перехода от инфраструктуры типа P2P на более современную мобильную облачную инфраструктуру. Этот переход должен повысить производительность и добавить новую функциональность. При этом в сообщении не упоминаются мобильные клиенты Skype.

Ранее сообщалось, что Telegram и WhatsApp прекратили работать на миллионах устройств, поскольку популярные мессенджеры больше не поддерживают старые версии Android и iOS.

По материалам НВ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Старые версии Skype для Windows и Mac перестанут работать с 1 марта bizneser Новости технологий и интернета 4 Вчера 21:40
Деньги перестанут любить тишину XocTyr Новости в банковской сфере и страховании 2 04.04.2016 17:49
С украинцев перестанут требовать справки в госорганах CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 28.09.2015 17:34
Если Visa и MasterCard перестанут работать в России... jansen Новости в мире финансов и инвестиций 22 07.08.2014 20:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Andrey1231
ПАММ-счет WOLYA:526097 (ForexTrend)
От Andrey1231 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар moskva
Набиуллина анонсировала новые отзывы банковских лицензий
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Отток из фондов российских активов идет 16 недель
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар HasanovAnar
Есть отличная идея по созданию веб-платформы, но не знаю как начать! Помогите!
От HasanovAnar в разделе «Инфо-бизнес»
Аватар moskva
Китайский ICBC вошел в рублевый вкус
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар slaxx
Smaylbux-wmr.net - бонус за регистрацию
От slaxx в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube