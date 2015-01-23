На форекс сказок не бывает. Индикаторы Фибоначчи

Да. Сказок на форекс нет. А вот сказочные прогнозы быть могут.
В своей статье «Преимущества теханализа с моей точки зрения
» я наглядно показала, каким образом можно прогнозировать на валютном рынке форекс и с помощью этих прогнозов зарабатывать прибыль.
Если помните, я использовала индикаторы Фибоначчи.
Были приложены видеофрагменты, в которых достаточно подробно и наглядно продемонстрированы индикаторы в действии.
На самом деле, для прогнозирования я использую больше индикаторов Фибоначчи.
А именно: Линии Фибоначчи, Дуги Фибоначчи, Веер Фибоначчи и Временные зоны Фибоначчи.
Чем меня так привлекают эти индикаторы?
Индикаторы Фибо можно устанавливать за любой период. И нет значения, какой это ТФ: минута или месяц.
Работают они одинаково хорошо. С той разницей, что на «минутке» и прогноз минут на 5-10. Хотя можно прогнозировать и на более продолжительное время. Всё от ситуации зависит.
За всё время моего пребывания на форекс индикаторы меня ни разу не подвели.
Были моменты разочарования и недовольства собой: неверно растолковала, не вовремя сориентировалась, не поверила своим прогнозам, испугалась, со всеми вытекающими последствиями, «звёзды не так расположились»))) и т.д…
Собственно, вы заглянули ко мне не для выслушивания моих "самобичеваний"…
Поэтому, ближе к делу.
Последовательно рассмотрим каждый из индикаторов.
Индикатор Линии Фибоначчи
Много об этих линиях сказано-пересказано и написано в сети. Очень много. Готовясь написать эту статью, я зашла и полюбопытствовала.
Далеко не со всем я согласна. Далеко не всё мне понравилось.
Так, в частности, первое, что вызывает недоумение и недоверие, это когда примеры рассматриваются «задним числом».
Автор находит удобное для себя состояние рынка и рассказывает, где и как нужно выставлять линии, подгоняя под свою теорию, к примеру, построение Фибо без учёта теней.
Вот с этим я уж точно не соглашусь, особенно если трейдер скальпер. А даже если и не скальпер, тени нам могут указывать на тестирование новых уровней. Сама свеча закрывается на линиях Фибо, но «поползновения» были в определённом направлении.
Линии Фибо нужно всё-таки строить по критическим точкам с учётом теней свечи.
Когда смотришь такие ролики, чувствуешь себя неким дебилом, который умудряется покупать вверху, стать на продажу внизу, и между этими сделками пасти график.
Моя цель не дать оценку чужому мнению, а поделиться собственным опытом и наблюдениями.
Собственно, почему мы иногда покупаем вверху и продаём внизу?
Да потому, что мы знаем, что если пробит уровень 161, то график неумолимо рванёт к следующему уровню, особенно если рынок "раскачан" новостями.
Расстояние между этими уровнями достаточно большое, следовательно, если мы, к примеру, в «замке», то наша противоположная сделка ощутимо уменьшит наши средства. А как «летает» график, именно между этими уровнями, многие из нас уже знают.
Мы «на автомате» можем поставить сделку, когда график выбивается из допустимых пределов отклонения от уровня.
Мы можем ожидать «выпрыгивание за уровень пунктов на 100-200, а он «вдруг кааак прыыыыгнет» - вот трейдер и щёлкнет «купить» вверху или «продать» внизу, впоследствии посмеиваясь над собой, что, дескать «успел прикупить (стать на продажу)» ))).
(О пользе и вреде применения замков поговорим в отдельной теме).
А даже если «замков» и нет, мы думаем, что уровень 161 отработал и можно открыть сделку в обратном направлении. Становимся на продажу или покупку, и вдруг выясняется, что наш «верх» не такой уж и верх))), а вполне такой себе приличный низ, а «низ», где мы можем стать на покупку, может оказаться полноценным «верхом»…
Вот и получается: купили вверху – продали внизу. График, разумеется, гуляет между нашими сделками.
Пусть бросит в меня камень тот, кто не был в подобной ситуации))).
Мы же здесь не «пальцы веером раскидываем», а реально и трезво «смотрим правде в лицо», не «пряча голову в песок».
Уберечься от подобной ситуации можно, конечно. Нужно просто не медитировать перед монитором. Можно подстраховаться отложенником бай-стоп или селл-стоп. Если не нарушаем финансовую дисциплину – значит всё ок.
Для себя я решила, что после анализа и выставленных ордеров или входа в рынок нужно закрыть платформу, выключить комп и не возвращаться на форекс до 24 часов, т.е. до конца суток.
Как правильно выставлять индикатор Линии Фибоначчи:
В представленном ролике линии Фибо установлены по периодам – 1 сутки. Периоды разделены вертикальным пунктиром.
Я предлагаю просто понаблюдать за графиком. Попробовать самостоятельно выставить линии в любом из периодов и тоже понаблюдать…
Интересно узнать ваше мнение, относительно индикатора Линии Фибоначчи, ваши выводы, основанные на наблюдениях, ваши вопросы, опровержения или утверждения.
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