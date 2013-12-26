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ПАММ-счёт IgIv:10971 (PrivateFX)

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Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 5,262
Благодарностей: 93
КП: 0.001
ПАММ-счёт IgIv:10971 (PrivateFX)
ПАММ-счёт IgIv:10971 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 10971
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 06 февр. 2017 г., 18:48:28
Начальный капитал Управляющего, USD 500,00
Текущий капитал Управляющего, USD 500,84
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,84
Доходность ПАММ-счета, % 0,17 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 11 февр. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 45 %
Штраф за досрочный вывод 80 %
Возможность копировать сделки Да
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 10,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 10
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 0 %
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Технический анализ. Ручная торговля.
Способ связи с управляющим Форум
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %

Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт IgIv:10971 (PrivateFX)
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