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Первый процессор Xiaomi будет сравним по мощности со Snapdragon 808

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Первый процессор Xiaomi будет сравним по мощности со Snapdragon 808

Ещё в прошлом году появилась информация о том, что компания Xiaomi намерена использовать в мобильных устройствах процессоры собственной разработки, как это делают Samsung, Huawei и Apple. Такое решение весьма оправдано, так как производитель сможет лучше оптимизировать прошивки под своё "железо". По слухам, первым устройством на базе фирменного чипсета станет доступный 5,5-дюймовый смартфон Mi5C. Как сообщается, он будет представлен в двух модификациях: с процессором Snapdragon 625 и чипом собственной разработки Pinecone. Теперь появились первые подробности о процессорах Xiaomi Pinecone и запущены официальный сайт и аккаунт в Weibo.


Согласно новым данным, Xiaomi выпустит две версии процессора Pinecone с модельными номерами V670 и V970. Младшая будет выполнена по 28-нм техпроцессу и получит восемь ядер Cortex-A53, а за графику будет отвечать графический ускоритель Mali-T860 MP4 с тактовой частотой 800 МГц. Как сообщается, Pinecone V670 по мощности сопоставим со Snapdragon 808. Именно этот чип будет установлен в Mi5C.


Xiaomi Pinecone V970 будет производится по 10-нм техпроцессу и состоять из четырёх ядер Cortex-A73 и четырёх Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц. В качестве графического ускорителя будет использован Mali-G71 MP12 с частотой 900 МГц. Данный чипсет, как сообщается, будет установлен в Xiaomi Mi6S, релиз которого запланирован на четвёртый квартал этого года.

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