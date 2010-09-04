Прототип беспроводной зарядки uBeam показали в действии

Один из наиболее интересных технологичных стартапов под названием uBeam, который обеспечивает зарядку гаджетов по воздуху с помощью ультразвуковых волн, показали на первом демо. Технология была продемонстрирована в действии в ходе Upfront Summit в Лос-Анджелесе главой компании Мередис Перри. Она поставила большую белую коробку, излучающую ультразвуковые волны, и проводила перед ней устройством, которое светилось красным цветом при попадании в область излучения. Затем Перри взяла смартфон в большом чехле и провела эти же действия. При этом индикатор показывал, что девайс заряжается.
Лидер компании также упомянула, что чехол для зарядки будет намного тоньше, чем показанный прототип. Тем не менее о сроках внедрения проекта на рынок до сих пор ничего неизвестно. Следующим шагом будет уменьшение передатчика, который использует uBeam. На презентации заявили, что разработку уже удавалось уместить в чипы размером с монету. Также нет никакой информации о расстоянии, на котором сможет работать uBeam, равно как и список поддерживаемых устройств.
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