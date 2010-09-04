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Украинское строительство как индикатор перспектив экономики

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Украинское строительство как индикатор перспектив экономики


Инвестиции в строительство отражают общую экономико-политическую ситуацию в стране. Эксперты отмечают, что за последние 20 лет самым лучшим годом для отечественной строительной отрасли был 2007-й. После него наступил кризис, который длился три года. За это время объем выполненных строительных работ ежегодно сокращался, а к 2010 году он оказался в 2,42 раза меньше, чем в 2007-м. Евро-2012 значительно оживило отрасль, и в 2011-м объем строительной продукции вырос на 20%. Но, к сожалению, затем четыре года подряд наблюдался спад. И уже в 2015 году объем строительной продукции оказался на 42,4% меньше, чем в 2011-м.

И только в 2016 году впервые строительство продемонстрировало рост, да еще и самый большой среди всех отраслей экономики – 13,1%. При этом жилищное строительство показало рост на 13%, нежилое строительство – 17%, а строительство инженерных сооружений – на 11%. Из этого можно сделать вывод о том, что несколько улучшилось финансовое положение различных категорий инвесторов (компаний, населения, государства, территориальных общин), а также их взгляд в будущее: появился оптимизм и уменьшилась паника.

Однако показатели 2016 года еще далеки до уровня 2011-го. Для того чтобы достичь его и превзойти, необходимы еще четыре года роста с темпами по 10–13% в год. В нынешнем году это вполне достижимая цель, в случае, если реализуют свои инвестпланы крупнейшие государственные и частные компании.

Так, к примеру, НАК «Нафтогаз Украины» планирует направить около 10 млрд. грн. своей прибыли на выполнение программы «20/20» ПАО «Укргазвидобування», которая предполагает увеличение добычи газа до 20 млрд. куб. м в 2020 г.

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