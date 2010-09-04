В Украине планируется построить три завода по производству биоудобрений

Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного развития Волынск. По данным пресс-службы департамента агропромышленного развития Волынск, в скором времени в Украине появятся три завода по производству биопрепаратов для выращивания сельскохозяйственных растений.
Также сообщается, что на указанных предприятиях планируется производить несколько препаратов на основе почвенных бактерий.
По словам заместителя директора по научной работе Института сахарной промышленности Петра Борисюка, те препараты, которые предполагается выпускать на заводах, уже нашли широкое применение в иностранных хозяйствах. Кроме этого, они прошли исследования на базе волынских агропредприятий, в частности в агрофирме "Камаз-Агро" и ГП Агрофирма "Луга Нова".
Следует отметить, что один из запланированных заводов по производству указанных препаратов будет построен в Волынской области.
Не так давно мы писали, что иностранные компании заинтересованы инвестировать в предприятия, связанные с производством биогаза в Украине. Так, австрийская компания намерена вложить 2 млн. евро в реализацию проекта строительства завода по производству биогаза. Проект рассчитан на 2 года.
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