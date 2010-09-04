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Аналитики предсказывают спекулятивный биткоин-трейдинг в случае начала работы ETF

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Аналитики предсказывают спекулятивный биткоин-трейдинг в случае начала работы ETF

Одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) одного из биржевых инвестиционных биткоин-фондов, находящихся в процессе утверждения, может привести к спекулятивному росту стоимости криптовалюты.

Такое мнение высказал глава блокчейн-продуктов финансовой фирмы ARK Investment Management Кристофер Берниске, сообщает Wall Street Journal.

«Меня беспокоит, что запуск одного из ETF может привести к спекулятивному трейдингу, если цена биткоина существенно вырастет», — сказал Берниске.

ARK Investment Management является одним из инвесторов Bitcoin Investment Trust – инвестиционного биткоин-фонда компании Grayscale Investments Барри Силберта, который в чем-то схож по своей структуре с ETF, однако не торгуется на биржах.

В январе Grayscale Investments официально объявила о поданной заявке на регистрацию ETF, основным методом расчета которого должен стать биткоин. Размещение акций планируется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), также предполагается включение фонда в индекс NYSE ARCA Tech 100 Index.

Также в процессе рассмотрения находятся заявки ETF братьев Уинклвоссов и фонда SolidX. Решение по Winklevoss Bitcoin Trust должно быть принято до 11 марта, по SolidX — до 30 марта.

Ранее финансовые эксперты и аналитики уже соглашались во мнении, что позитивное решение по одному из таких фондов, скорее всего, приведет к повышению стоимости криптовалюты.

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криптовалюта, новости
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