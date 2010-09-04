Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Одна из стран ЕС повышает лимит на бесконтактные платежи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:36
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,825
Благодарностей: 2,153
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Одна из стран ЕС повышает лимит на бесконтактные платежи

Лимит будет повышен на 10 евро. К концу 2017 года Франция повысит лимит на бесконтактные платежи с 20 евро (21 доллар) до 30 евро (32 доллара).

Начиная с марта 2017 года бесконтактные платежные терминалы будут перенастроены на прием платежей с учетом нового лимита, а, начиная с октября, потребители получат новые банковские карты.

Согласно Ассоциации банковских карт Франции Groupement des Cartes Bancaires, около 40% потребителей получат новые карты с лимитом в 30 евро к концу 2018 года.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, платежная система
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бесконтактные платежи добрались и до космоса Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 6 13.10.2016 19:16
Бесконтактные платежи: 2016 год бьет рекорды moskva Новости платежных систем 10 29.08.2016 21:45
Банк ING внедряет бесконтактные мобильные платежи в Нидерландах impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.12.2015 18:33
MasterCard увеличит лимит на бесконтактные платежи в Европе moskva Новости платежных систем 3 10.09.2015 08:46
Великобритания поощряет бесконтактные платежи без PIN-кода CashToday Новости платежных систем 0 01.09.2015 15:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
ПАММ инвестор - Легкие инвестиции.
От nlobp в разделе «Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео»
Аватара нет
TaladSystems - www.taladsystems.com
От Percent в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Neomaxinvest-Neomaxinvest.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
«Тинькофф» запускает мобильный банк для предпринимателей
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Profiti
mw-finance.com
От Profiti в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Andrey
Ради чего ВЫ просыпаетесь каждое утро?
От Andrey в разделе «Курилка»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube