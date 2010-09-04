Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,616 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Виртуальная кредитка: в одной из европейских стран запускают новый сервис

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:32
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,819
Благодарностей: 2,153
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Виртуальная кредитка: в одной из европейских стран запускают новый сервис

SIX Payment Services выпустила мобильную кредитную карту для пользователей в одной из стран ЕС. Компания SIX Payment Services, специализирующаяся на платежных сервисах, выпустила виртуальную кредитку на базе SIM-карты для совершения мобильных платежей. Пока услуга действует только на территории Австрии.

Мобильная кредитка называется PayLife 0100 – по одноименному бренду, под которым SIX работает в Австрии. Карту можно установить на мобильные телефоны на базе Android версии 4.1 и выше, после чего платежи «в одно касание» можно будет совершать через любые EFTPOS-терминалы, поддерживающие бесконтактные платежи. Мобильную кредитку также можно использовать для онлайн-шопинга, также как и традиционную пластиковую кредитную карту.


Существующие держатели карт PayLife могут получить виртуальную кредитную карту через портал «myPayLife».

В первый год после запуска услуга будет бесплатной, после чего ежемесячная плата за пользование будет составлять 90 евроцентов.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, платежная система
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
продам Paysafecard европейских стран obmenew Обмен электронных валют 0 30.01.2017 20:59
В одной из стран мира деньги начали считать на вес Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 69 18.11.2016 01:59
Uber приостановит работу в одной из стран Европы Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.07.2016 00:14
Банки.ру и «Рапида» запускают сервис по погашению кредитов онлайн seter Новости платежных систем 2 13.07.2016 23:09
Украина стала одной из самых бедных стран Северного полушария seter Политика и экономика 72 02.06.2016 23:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Dimoni4e
Как можно заработать на своих и чужих файлах?
От Dimoni4e в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар Консультант
Постоянный рефбек 110% от Консультанта
От Консультант в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватар Denver10
Платежи на любой вкус: Facebook заключил соглашение с PayPal
От Denver10 в разделе «Новости платежных систем»
Аватар nlobp
Банк на Красных Воротах - bnkv.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных банков России»
Аватара нет
Нужен совет знающих по офшорным банкам и картам
От ДимОК в разделе «Банковский форум»
Аватар bvn
Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx
От bvn в разделе «Конкурсы от MMGP»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube