Виртуальная кредитка: в одной из европейских стран запускают новый сервис

SIX Payment Services выпустила мобильную кредитную карту для пользователей в одной из стран ЕС. Компания SIX Payment Services, специализирующаяся на платежных сервисах, выпустила виртуальную кредитку на базе SIM-карты для совершения мобильных платежей. Пока услуга действует только на территории Австрии.



Мобильная кредитка называется PayLife 0100 – по одноименному бренду, под которым SIX работает в Австрии. Карту можно установить на мобильные телефоны на базе Android версии 4.1 и выше, после чего платежи «в одно касание» можно будет совершать через любые EFTPOS-терминалы, поддерживающие бесконтактные платежи. Мобильную кредитку также можно использовать для онлайн-шопинга, также как и традиционную пластиковую кредитную карту.





Существующие держатели карт PayLife могут получить виртуальную кредитную карту через портал «myPayLife».



В первый год после запуска услуга будет бесплатной, после чего ежемесячная плата за пользование будет составлять 90 евроцентов.



Источник. SIX Payment Services выпустила мобильную кредитную карту для пользователей в одной из стран ЕС. Компания SIX Payment Services, специализирующаяся на платежных сервисах, выпустила виртуальную кредитку на базе SIM-карты для совершения мобильных платежей. Пока услуга действует только на территории Австрии.Мобильная кредитка называется PayLife 0100 – по одноименному бренду, под которым SIX работает в Австрии. Карту можно установить на мобильные телефоны на базе Android версии 4.1 и выше, после чего платежи «в одно касание» можно будет совершать через любые EFTPOS-терминалы, поддерживающие бесконтактные платежи. Мобильную кредитку также можно использовать для онлайн-шопинга, также как и традиционную пластиковую кредитную карту.Существующие держатели карт PayLife могут получить виртуальную кредитную карту через портал «myPayLife».В первый год после запуска услуга будет бесплатной, после чего ежемесячная плата за пользование будет составлять 90 евроцентов.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________