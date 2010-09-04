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Мобильный банк N26 запустил долгожданную функцию

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Мобильный банк N26 запустил долгожданную функцию

Один из самых популярных мобильных банков Европы — N26 продолжает расширять функционал. Начиная с сегодняшнего дня клиенты банка смогут оформить потребительский кредит через мобильное приложение. Для этого нужно заполнить специальную форму, ответив на стандартные вопросы – объем и срок погашения займа, семейное положение, владение недвижимостью. В конце проверки приложение мгновенно сообщит о решении банка и назовет процентную ставку по кредиту.

Например, если вы просите €10 тыс, N26 выдаст вам эту сумму под процентную ставку 4,59%. Общая сумма составит €104,75. Если пользователю подходят эти условия – деньги будут зачислены на счет без каких-либо дополнительных документов.

Пока кредитование доступно только жителям Германии, которые хотят получить от €1 тыс до €25 тыс на срок до пяти лет. Процентные ставки колеблются от 2,99% до 8%.

N26 кредитует клиентов самостоятельно или при посредничестве банка-партнера.

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банк, новости
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