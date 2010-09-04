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Украинские студенты мечтают работать в ПриватБанке

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Украинские студенты мечтают работать в ПриватБанке

Студенты украинских вузов четвертый год подряд признают ПриватБанк лучшим работодателем среди отечественных банков. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Лучший работодатель», которое проводит в Украине международная аудиторская компания EY. Среди профессиональных соискателей банковских вакансий, по итогам исследования 2016 года, ПриватБанк занял второе место.

«Работа в нашем банке – это возможность стремительного карьерного роста, у нас талантливые студенты быстро становятся руководителями проектов, менеджерами, – говорит руководитель направления «Трудовые ресурсы» ПриватБанка Ольга Хлынина. – Опыт работы в одном из самых современных и технологичных банков Восточной Европы – это гарантия успешной карьеры не только в банковской сфере».

Как отмечают в банке, сегодня каждый третий новый сотрудник ПриватБанка – это студент или выпускник вуза, и каждый год количество трудоустроенных студентов растет, ведь в банке можно пройти онлайн-практику.

Онлайн-практику в банке могут проходить студенты не только финансовых и экономических специальностей, но и любых других. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте. Как отмечают банкиры, знание банковских услуг, современных финансовых инструментов и навыки обслуживания клиентов обязательно пригодятся не только на работе, но и в обычной жизни.

После окончания онлайн-практики все студенты сдают экзамены и тесты и получают документы о прохождении практики. А лучшие практиканты зачисляются в кадровый резерв ПриватБанка, что дает гарантию трудоустройства в банке после окончания вуза.

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Метки
новости, приватбанк
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