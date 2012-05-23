Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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winscore.pro - winscore

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:27
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 308
Благодарностей: 27
КП: 0.087
winscore.pro - winscore
Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: winscore
Старт 04.02.2017

О кампании:
Цитата:
Компания "Winscore" является собственником уникальных программ, способных выявлять аномально высокие или аномально низкие коэффициенты по признакам, которые складываются из совершенно незаметных нюансов


Эксперты "Winscore" еженедельно анализируют свыше 100 футбольных, баскетбольных и хоккейных матчей, теннисных и волейбольных турниров по всему миру, и отбирают самые выгодные ставки с наибольшей вероятностью прохода. Как результат – мы постоянно увеличиваем прибыль для тех, кто вкладывает деньги в нашу деятельность. Мы работаем по условиям доверительного управления финансами как с небольшими инвестициями от $5, так и с клиентами, которые инвестируют крупные суммы.
Все депозиты объединяются в общий пул
после чего распределяются по алгоритмам на различные ставки
и после получения прибыли каждый инвестор получает свою
долю пропорционально своему вкладу, pри этом партнерам "Winscore" не нужно рисковать, делая ставки самостоятельно.
Инвестиционные планы:
PLAN I 5% в день на 10 дней (общая прибыль 50%) | Вклады от 5 USD до 50 USD

PLAN II 7.5% в день на 20 дней (общая прибыль 150%) | Вклады от 51 USD до 150 USD

PLAN III 10% в день на 30 дней (общая прибыль 300%) | Вклады от 151 USD до 10000 USD


Подробности:
Минимальный вклад: 5$
Максимальный вклад: 10000$
Минимальная сумма на вывод: 1$
Платёжные системы: Payeer|Perfect Money|Nix Money
Реферальские: 8%
Выплаты: вручную(Nix Money);автомат(Payeer|Perfect Money)

Мой вклад:
Дата операции: 06 Фев 2017 22:24
ID операции: 302261634
Тип операции: перевод
Магазин: winscore.pro
Статус: выполнен
Сумма списания: 20.00 $
Сумма получения: 20.00 $


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Старый Сегодня, 01:15
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 35,892
Благодарностей: 38,852
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: winscore.pro - winscore
Ни кого не заинтересовал проект. сутки тишина в теме..
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 01:28
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 296
Благодарностей: 315
КП: 0.015
Re: winscore.pro - winscore
Цитата:
Ни кого не заинтересовал проект
судя по стате админу уже хватает на несколько моников
Johnny T на форуме  
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