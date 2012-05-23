winscore.pro - winscore

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Компания "Winscore" является собственником уникальных программ, способных выявлять аномально высокие или аномально низкие коэффициенты по признакам, которые складываются из совершенно незаметных нюансов
Эксперты "Winscore" еженедельно анализируют свыше 100 футбольных, баскетбольных и хоккейных матчей, теннисных и волейбольных турниров по всему миру, и отбирают самые выгодные ставки с наибольшей вероятностью прохода. Как результат – мы постоянно увеличиваем прибыль для тех, кто вкладывает деньги в нашу деятельность. Мы работаем по условиям доверительного управления финансами как с небольшими инвестициями от $5, так и с клиентами, которые инвестируют крупные суммы.
Все депозиты объединяются в общий пул
после чего распределяются по алгоритмам на различные ставки
и после получения прибыли каждый инвестор получает свою
долю пропорционально своему вкладу, pри этом партнерам "Winscore" не нужно рисковать, делая ставки самостоятельно.
Инвестиционные планы: PLAN I 5% в день на 10 дней (общая прибыль 50%) | Вклады от 5 USD до 50 USD
PLAN II 7.5% в день на 20 дней (общая прибыль 150%) | Вклады от 51 USD до 150 USD
PLAN III 10% в день на 30 дней (общая прибыль 300%) | Вклады от 151 USD до 10000 USD