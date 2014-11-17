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Airware привлек инвестиции в свою платформу по анализу данных с дронов

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Airware привлек инвестиции в свою платформу по анализу данных с дронов

Airware, расположенный в Сан-Франциско, Калифорния, США, стартап, предоставляющий решения, которые позволяют преобразовать данные аэрофотосъемки в полезную аналитическую информацию для предприятий, получил финансирование от Caterpillar Ventures. Сумма сделки по согласованию обеих сторон не разглашается.

Компания до настоящего момента уже привлекла более 90 миллионов долларов от таких инвесторов, как Andreessen Horowitz, First Round Capital, GE Ventures, Google Ventures, Intel Capital и других и намерена использовать финансирование на ускорение своих разработок, которые позволят дилерам предлагать решения и услуги в сфере строительства, в горнодобывающей промышленности и в области разработок карьеров. Согласно договору, дилеры Caterpillar смогут предложить своим клиентам услуги съемок с дронов и аналитические услуги, в том числе основной набор сервисов фотограмметрии, картографии и варианты инструментов по работе с объемными данными, а также набор по комплексному анализу и модули по созданию отчетов.


Основанная в 2011 году Джонатаном Дауни, компания Airware предоставляет технологии, которые позволяют компаниям планировать, выполнять полеты и анализировать данные аэрофотосъемки, что позволяет управлять бизнес-процессами, например снижать эксплуатационные расходы, повышать безопасность труда рабочих и принимать выгодные решения для фирмы.


Недавно компания приобрела Redbird, занимающийся обработкой аналитической информации с беспилотников, что позволит предлагать на рынке коммерческие продукты для горнорудной и сопутствующих промышленностей. На сегодняшний день команды по всему миру используют продукт Airware Redbird для ежедневного мониторинга с целью повышения производительности, безопасности труда и увеличения эффективности работы.


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Перевод специально для MMGP.ru
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