Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 33,966 Благодарностей: 7,379 КП: 0.177

Ecologies Boom - ecologiesboom.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Ecologies Boom



О проекте



Цитата: Компания ECO Strategic Group работает на рынке оптовых продаж сырья с 2007 года. Собрав команду из высококвалифицированных специалистов, опытных логистов и маркетологов, мы прошли путь от небольшой фирмы занимающейся розничной торговлей в небольших объемах до региональной компании с годовым оборотом свыше $1 000 000.

Из года в год компания показывает отличные финансовые результаты. Однако, при наличии дополнительных финансовых активов и используя все возможности и накопленный опыт, компания, и её акционеры могут получать дополнительные дивиденды. Руководством компании было принято решение о расширении сфер деятельности и привлечении дополнительных финансовых средств, при помощи онлайн - инвестирования. Дата старта –6 февраля 2017 г



Планы



START

Сумма вклада: $11.00 - $100.00 под 0.10% в час, сроком 24 часов





BUSINESS

Сумма вклада: $15.00 - $200.00 под 3.00% в день, сроком 2 дней





EXPERT

Сумма вклада: $50.00 - $3000.00 под 4.00% в день, сроком 3 дней



Реферальная программа– 5% - 1% - 1%

Выплаты: ручные

Платежные системы: ADV, Perfect Money, Payeer



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–



06.02.17 19:45 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13181544 from U17755**. Batch: 163300687. Memo: Shopping Cart Payment. ecologiesboom.com.



