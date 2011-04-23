Ecologies Boom - ecologiesboom.com

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Ecologies Boom
О проекте
Дата старта –6 февраля 2017 г
Планы
START
Цитата:
|
Компания ECO Strategic Group работает на рынке оптовых продаж сырья с 2007 года. Собрав команду из высококвалифицированных специалистов, опытных логистов и маркетологов, мы прошли путь от небольшой фирмы занимающейся розничной торговлей в небольших объемах до региональной компании с годовым оборотом свыше $1 000 000.
Из года в год компания показывает отличные финансовые результаты. Однако, при наличии дополнительных финансовых активов и используя все возможности и накопленный опыт, компания, и её акционеры могут получать дополнительные дивиденды. Руководством компании было принято решение о расширении сфер деятельности и привлечении дополнительных финансовых средств, при помощи онлайн - инвестирования.
Сумма вклада: $11.00 - $100.00 под 0.10% в час, сроком 24 часов
BUSINESS
Сумма вклада: $15.00 - $200.00 под 3.00% в день, сроком 2 дней
EXPERT
Сумма вклада: $50.00 - $3000.00 под 4.00% в день, сроком 3 дней
Реферальная программа– 5% - 1% - 1%
Выплаты: ручные
Платежные системы: ADV, Perfect Money, Payeer
Посмотреть проект
Вклад (листинг)–
06.02.17 19:45 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13181544 from U17755**. Batch: 163300687. Memo: Shopping Cart Payment. ecologiesboom.com.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.