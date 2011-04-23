Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ecologies Boom - ecologiesboom.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:39
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 33,966
Благодарностей: 7,379
КП: 0.177
Ecologies Boom - ecologiesboom.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Ecologies Boom

О проекте

Цитата:
Компания ECO Strategic Group работает на рынке оптовых продаж сырья с 2007 года. Собрав команду из высококвалифицированных специалистов, опытных логистов и маркетологов, мы прошли путь от небольшой фирмы занимающейся розничной торговлей в небольших объемах до региональной компании с годовым оборотом свыше $1 000 000.
Из года в год компания показывает отличные финансовые результаты. Однако, при наличии дополнительных финансовых активов и используя все возможности и накопленный опыт, компания, и её акционеры могут получать дополнительные дивиденды. Руководством компании было принято решение о расширении сфер деятельности и привлечении дополнительных финансовых средств, при помощи онлайн - инвестирования.
Дата старта –6 февраля 2017 г

Планы

START
Сумма вклада: $11.00 - $100.00 под 0.10% в час, сроком 24 часов


BUSINESS
Сумма вклада: $15.00 - $200.00 под 3.00% в день, сроком 2 дней


EXPERT
Сумма вклада: $50.00 - $3000.00 под 4.00% в день, сроком 3 дней

Реферальная программа– 5% - 1% - 1%
Выплаты: ручные
Платежные системы: ADV, Perfect Money, Payeer

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

06.02.17 19:45 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13181544 from U17755**. Batch: 163300687. Memo: Shopping Cart Payment. ecologiesboom.com.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
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Knjaz на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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