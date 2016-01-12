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«Мегафон» покупает Mail.Ru Group

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#1
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
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«Мегафон» покупает Mail.Ru Group
6 февраля 2017 в 16:33

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке контроля в холдинге Mail.Ru Group, передаёт ТАСС заявление ведомства.

В конце января 2017 года акционеры «Мегафона» уже одобрили приобретение 15,2% акционерного капитала и 63,8% голосов Mail.Ru Group за $740 млн. Продавцами должны стать компании New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящие в группу USM Алишера Усманова (она контролирует «Мегафон»).

В «Мегафоне» сообщили vc.ru, что компания пока не готова говорить о том, когда будет закрыта сделка. В Mail.Ru Group порекомендовали обращаться к покупателю.

Во время анонса сделки представители «Мегафона» объявили, что после заключения соглашения обе компании продолжат работать на рыночных условиях. Кроме того, они намерены запустить специальное предложение VKmobile для пользователей «ВКонтакте», выручка от которого будет делиться между партнёрами.

Источник: https://vc.ru/n/fas-mega-mrg?from=bot
NikofAlex на форуме  
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