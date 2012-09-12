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Эксперт рассказал, какие страны поставляют нам больше бензина

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Эксперт рассказал, какие страны поставляют нам больше бензина
Украина получает около 80% всего импортного бензина из Белоруссии, вторыми по значению являются Литва, Польша и страны Средиземноморского региона.

“Рынок поставок бензина есть очень диверсифицированным. Мы имеем 7-8 стабильных направлений. Самым крупным, безусловно, является Беларусь, на нее приходится около 80% импорта. Вторыми по значению являются Литва, Польша, страны Средиземноморского региона”, – сказал эксперт, директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.

Говорит, что рынок поставок дизельного топлива более равномерный.

“Здесь позиции Беларуси – около 30-40%, украинские заводы – около 25-30%, Россия – около 20%. Я думаю, что в этом году поставки топлива из России возрастут”, – подчеркнул эксперт.

По материалам Газета по-Украински
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