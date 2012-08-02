Роботы отнимут 250 000 рабочих мест в Великобритании

Почти 250 тысяч работников государственного сектора могут потерять свои рабочие места из-за роботов в течение следующих 15 лет, согласно новому отчету, который утверждает, что машины будут работать более эффективно и сэкономят миллиарды фунтов.
Реформа подобного уровня поможет заменить "чат-ботами" до 90% администраторов Уайтхолла, а также сократить десятки тысяч работников в сфере медицины и хирургии, что позволит в 2030 году экономить £ 4 млрд в год.
Даже врачи и медсестры могут стать жертвами марша машин. В докладе сообщают, что роботы могут превзойти человека при некоторых диагнозах и обычных хирургических процедурах, а также более эффективны при сборе информации.
Несколько сложных ролей будут в состоянии противостоять движению в сторону автоматизации. В конечном итоге, государственные услуги приобретут форму "ромба". Так, на первой линии стратегические роли будут заменены компьютерами.
"Двадцать процентов работников государственного сектора являются стратегическими сотрудниками, которые выполняют когнитивные роли. Роботы будут использовать аналитические данные для выявления моделей поведения и совершенствования процессов принятия решений и наиболее эффективного распределения рабочих".
Государственная служба здравоохранения Англии сможет сосредоточить внимание на пациентах с самым высоким риском, сократить уровень ненужных госпитализаций. Полиция Великобритании и другие аварийно-спасательные службы уже используют такие системы для прогнозирования области наибольшего риска для преступлений и пожаров.
В докладе также подчеркивается возможность автоматизации полицейских с помощью мониторинга улиц через беспилотные летальные аппараты и технологии распознавания лиц. Хотя, на данный момент существуют проблемы, связанные с изображениями лиц людей.
Александр Хичкок, соавтор доклада сказал: "Такой быстрый прогресс в использовании технологий может показаться спорным, и любые потери рабочих мест должны проводиться деликатно. Но ожидаемый результат — улучшение качества государственных услуг, а также повышение их доступности и безопасности."
Перевод специально для mmgp.ru