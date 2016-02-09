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Electrolux покупает су-вид стартап Anova

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Старый Вчера, 23:12
#1
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Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 626
Благодарностей: 73
КП: 0.065
Electrolux покупает су-вид стартап Anova
Любимец Kickstarter, су-вид стартап Anova объявил в минувшие выходные, что шведский технический гигант Electrolux договорился о покупке стартапа, выпускающего кухонное оборудование за $250 млн.
Согласно сделке бренд Anova не будет переименован, а его главный соучредитель и генеральный директор Стефан Свайян останеться руководителем стартапа в составе Electrolux.
"С Electrolux, мы будем иметь ресурсы и возможность продолжать менять восприятие людьми готовки", пишет Свайян в посте. "Electrolux стремится помочь Anova продолжить свою миссию по созданию Anova Kitchen - кухня, где приборы сверхточны, абсолютно просты в использовании и доступны по цене, где люди могут готовить, как профи каждый день."
История компании восходит к 2013 году, а в 2014 году стартап запустил кампанию на Kickstarter и привлек $1,8 млн. Anova много работала с тех пор. В прошлом году она выпустила второе поколение своей плиты, на этот раз с функцией Bluetooth/WiFi и на прошлой Международной выставке потребительской электроники компания объявила о своих планах выпустить более дешевую версию.
Компания, которая до этого занималась только технологией су-вид, собирается также выйти за эти рамки и разрабатывает небольшую печь, которую выпустит этим летом.

Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/02/06/anova-electrolux/

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