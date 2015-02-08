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Суд взыскал с заключенного 50 тысяч рублей за месячную голодовку

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Суд взыскал с заключенного 50 тысяч рублей за месячную голодовку
Через месячную голодовку, заключенного Андрея Крекова мировой судья из Архангельска обязал выплатить около 50 000 рублей колонии-поселению № 3. Голодание он проводил против жестоких условий в колонии и плохого отношения персонала. Объявил он ее 15 января 2015 и продержался 27 дней, а последние 5 дней Креков отказался не только от пищи, но и от воды.

21 тысяча рублей, во столько оценил материальный ущерб суд после рассмотрения иска регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. А приговорили его за умышленный вред своему здоровью. Но смешно то, что впоследствии суд назначил еще возместить около 28 000 рублей, но уже за медицинскую помощь, поскольку Креков после ухудшения состояния здоровья в феврале 2016 провел 9 дней в больнице.

Счет заключенному дали и за бензин, который потратили во время его транспортировки и за организацию надзора в больнице. Хотя жена заключенного, Виктория Крекова, утверждает, что ее муж не давал никакого согласия на получение платных медицинских услуг.
Однако, апелляция не дала никаких результатов и решение судьи осталось в силе. Еще будет рассмотрена кассационная жалоба Крекова в ближайшее время.

Напомним, что Андрей Креков, архангельский юрист, был заключенный на 2 года и 8 месяцев в июле 2015 года за применение насилия к представителю власти.


Специально для mmgp.ru
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