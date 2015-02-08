Суд взыскал с заключенного 50 тысяч рублей за месячную голодовку

Через месячную голодовку, заключенного Андрея Крекова мировой судья из Архангельска обязал выплатить около 50 000 рублей колонии-поселению № 3
. Голодание он проводил против жестоких условий в колонии и плохого отношения персонала. Объявил он ее 15 января 2015 и продержался 27 дней, а последние 5 дней Креков отказался не только от пищи, но и от воды.
21 тысяча рублей, во столько оценил материальный ущерб суд после рассмотрения иска регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. А приговорили его за умышленный вред своему здоровью. Но смешно то, что впоследствии суд назначил еще возместить около 28 000 рублей, но уже за медицинскую помощь
, поскольку Креков после ухудшения состояния здоровья в феврале 2016 провел 9 дней в больнице.
Счет заключенному дали и за бензин, который потратили во время его транспортировки и за организацию надзора в больнице.
Хотя жена заключенного, Виктория Крекова, утверждает, что ее муж не давал никакого согласия на получение платных медицинских услуг.
Однако, апелляция не дала никаких результатов и решение судьи осталось в силе. Еще будет рассмотрена кассационная жалоба Крекова в ближайшее время.
Напомним, что Андрей Креков, архангельский юрист, был заключенный на 2 года и 8 месяцев в июле 2015 года за применение насилия к представителю власти.
Специально для mmgp.ru