В Иране обнаружено крупное месторождение нефти и газа

На территории Ирана обнаружено ранее неизвестное месторождение нефти, общие запасы которого, по предварительной информации, составляют около 15 миллиардов баррелей.
Об этом средствам массовой информации было заявлено Управляющим директором National Iranian Oil Company (NIOC) Али Кардором.
Как он отметил, помимо нефтяных залежей в месторождении присутствует более 66 триллионов кубометров газа, около 60% из которых могут быть беспроблемно извлечены.
Данная находка для Исламской республики является существенной. Ранее государство располагало лишь 33,5 триллионами кубометров газа, при том, что объем нефтяных залежей, по оценкам за 2016 год, составлял только 175 миллиардов баррелей.
Как было известно, исходя из предварительной информации, руководством нефтесервисной компании Schlumberger было принято решение о возвращении в Иран, к тому же был заключено соглашение с NIOC об оценках возможностей разработки нефтяных месторождений.
Специально для mmgp.ru