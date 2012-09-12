Средний размер пенсии превысил в России 14 тысяч рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — После проведенной единовременной выплаты и компенсаций средний размер ежемесячной пенсии в России составляет более 14 тысяч рублей, заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. В понедельник с Дроздовым встретился премьер-министр Дмитрий Медведев, и глава Фонда отчитался о проведенной работе по выплате единовременной денежной выплаты и компенсаций пенсионерам.
По словам Дроздова, в январе эта работа была завершена, деньги получили 43,5 млн человек. Кроме того, были проведены необходимые работы по индексации пенсий на 5,6%, деньги почта разносит гражданам уже с 3 февраля. Кроме того, изменен порядок ежемесячных денежных выплат льготникам — их число составляет 15,6 млн человек, размер индексации для них также составил 5,4%.
«В результате этих мер пенсии увеличиваются до 13,620 рублей, а с учетом пяти тысяч единовременной выплаты — до 14 тысяч рублей», — сказал Дроздов. Он уточнил, что средняя сумма даже несколько превышает 14 тыс. рублей. «Это более чем на 2,1% больше, чем инфляция, т.е. мы обеспечиваем реальный рост пенсий», — сказал Дроздов.
Он добавил, что в ближайшие три года пенсия ветеранов войны превысит 40 тысяч рублей. «Хотел бы отметить, что исходя из бюджета на 2017−2019 гг., предусматривается дальнейший рост пенсий и увеличение более чем на тысячу рублей, а если говорить о таких категориях, как ветераны и участники войны, тут уже будет более 40 тысяч рублей для этих категорий», — сказал глава ПФР.
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