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Aliexpress ограничит бесплатную доставку в Россию,Украину и Беларусь

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Старый Вчера, 22:48
#1
Специалист
 
Имя: Ирина
Пол: Женский
Адрес: Португалия,Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 542
Благодарностей: 617
КП: 0.393
Aliexpress ограничит бесплатную доставку в Россию,Украину и Беларусь
Китайский интернет-магазин AliExpress решил ограничить бесплатную доставку товаров в Россию.
Согласно новым правилам, с 7 февраля придется платить за доставку покупок дороже $2.
Дело в том, что новые правила сервиса предусматривают обязательное присвоение трекингового номера посылкам стоимостью дороже двух долларов.

Как говорится в официальном сообщении сайта, новая политика доставки будет касаться не только россиян, но и покупателей из Белоруссии и Украины, причем даже в более жесткой форме - все посылки в эти страны будут снабжаться номером для отслеживания.
официальное сообщение
Поводом для внесения изменений стали инциденты, связанные с утерей или кражей посылок.
Кроме того, ряд недобросовестных покупателей пользуются тем, что некоторые заказанные ими товары невозможно отследить, и требуют вернуть им деньги, даже если посылка доставлена.

Теперь для товаров, стоимость которых превышает $2, будет недоступна опция «эконом-доставка», так как AliExpress в обязательном порядке будет присваивать таким посылкам трек-номер, позволяющий отследить их местонахождение. Это, как считает руководство AliExpress, позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании.

Кстати, напомним, в начале января китайский интернет-ритейлер приостановил экспресс-доставку посылок в Россию из-за проблем с растаможиванием на границе. Однако сбой удалось быстро устранить, и вскоре услуга вновь стала доступна.

Ранее AliExpress совместно с "Почтой России" запустили новый формат эконом-доставки, предусматривающий тарификацию по весу. Им предлагается воспользоваться покупателям, заказывающим товары стоимостью до пяти долларов и весом до двух килограммов
источник здесь и здесь
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Iryna B на форуме  
Старый Вчера, 23:07
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 788
Благодарностей: 140
КП: 0.108
Re: Aliexpress ограничит бесплатную доставку в Россию,Украину и Беларусь
С одной стороны отлично, меньше воровать посылки будут, а с другой дополнительный геморрой, и еще не известно насколько положительно это скажется на сохранности и скорости доставок.
andrey2301 вне форума  
Старый Вчера, 23:34
#3
Специалист
 
Имя: Ирина
Пол: Женский
Адрес: Португалия,Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 542
Благодарностей: 617
КП: 0.393
Автор темы Re: Aliexpress ограничит бесплатную доставку в Россию,Украину и Беларусь
Помню,знакомые не раз хвастались,что получили посылку,а сами пожаловались на то,что товар потерян, и им вернули еще и деньги.К сожалению,это не единичный случай..
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Iryna B на форуме  
Старый Вчера, 23:45
#4
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 785
Благодарностей: 176
КП: 0.118
Re: Aliexpress ограничит бесплатную доставку в Россию,Украину и Беларусь
Цитата:
Сообщение от Iryna B Посмотреть сообщение
Помню,знакомые не раз хвастались,что получили посылку,а сами пожаловались на то,что товар потерян, и им вернули еще и деньги.К сожалению,это не единичный случай..
Есть множество «жалоб» на утерю и кражи, в интеренете, теряются в основном мелкие посылки но бывают и исключения, видимо площадке это надоело и решили с этим бороться.
grebnev вне форума  
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