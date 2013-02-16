Aliexpress ограничит бесплатную доставку в Россию,Украину и Беларусь

Китайский интернет-магазин AliExpress
решил ограничить
бесплатную доставку товаров в Россию.
Согласно новым правилам, с 7 февраля придется платить за доставку покупок дороже $2.
Дело в том, что новые правила сервиса предусматривают обязательное присвоение трекингового номера
посылкам стоимостью дороже двух долларов.
Как говорится в официальном сообщении сайта, новая политика доставки будет касаться не только россиян, но и покупателей из Белоруссии и Украины
, причем даже в более жесткой форме - все посылки в эти страны будут снабжаться номером для отслеживания.
официальное сообщение
Поводом для внесения изменений стали инциденты, связанные с утерей или кражей посылок.
Кроме того, ряд недобросовестных покупателей пользуются тем, что некоторые заказанные ими товары невозможно отследить, и требуют вернуть им деньги, даже если посылка доставлена.
Теперь для товаров, стоимость которых превышает $2, будет недоступна опция «эконом-доставка», так как AliExpress в обязательном порядке будет присваивать таким посылкам трек-номер, позволяющий отследить их местонахождение. Это, как считает руководство AliExpress, позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании.
Кстати, напомним, в начале января китайский интернет-ритейлер приостановил экспресс-доставку посылок в Россию из-за проблем с растаможиванием на границе. Однако сбой удалось быстро устранить, и вскоре услуга вновь стала доступна.
Ранее AliExpress совместно с "Почтой России" запустили новый формат эконом-доставки, предусматривающий тарификацию по весу. Им предлагается воспользоваться покупателям, заказывающим товары стоимостью до пяти долларов и весом до двух килограммов
источник здесь и здесь