Lonsdayl Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 131 Благодарностей: 12 КП: 0.065

Инженеры-программисты зарабатывают больше профессиональных спортсменов



Если вы хотите быть миллионером, лучше стать инженером-программистом, чем профессиональным спортсменом.



В 2016 году игрок баскетбольной команды Кливленд — Леброн Джеймс заработал более $ 77 млн, которые разделились на две части: $ 23 млн зарплата и доходы с рекламы, сообщает Forbes. Квотербек команды Гиганты из Нью-Йорка Эли Мэннинг заработал $ 45 млн, а питчек Клейтон Кершоу из ЛА Доджерс поднял $ 32 млн.



Нет никаких сомнений, что элитные профессиональные спортсмены хорошо зарабатывают, очень хорошо.



Но подумайте: карьера спортсмена пролетает очень быстро, и неприметные профессионалы зарабатывают намного меньше в сравнении с топ-игроками. В НФЛ средняя продолжительность карьеры составляет 3,5 года с возможным потенциалом заработка в $ 3,01 млн, в соответствии с данными сайта Paysa. В MLB средняя продолжительность карьеры составляет 5,6 лет, а потенциал заработка находится на уровне $ 2,921 млн. Лучше всего дела идут в НБА, где средняя карьера длится 4,8 года, за которые можно заработать от $ 12,02 млн.



Это хорошие данные, на первый взгляд. Но если учесть всех людей, которые пытаются стать профессиональными спортсменами и не получают приличный контракт, эти данные были бы гораздо ниже.



А теперь давайте сравним, что произойдет, если вы станете инженером. Во первых, если вы стремитесь стать инженером-программистом, у вас очень высокие шансы на успех в начинании. Средний медианный процент приема в школы инженеров составляет 63 из 100, по данным Paysa. Кроме того, 6 из 10 инженерных аспирантов и 97 из 100 учеников находят работу по специальности.



И как только вы входите в состав рабочей силы, средняя продолжительность рабочего цикла составляет 40 лет, со средней годовой заплатой в $ 125,418. Общий потенциал дохода расценивается в $ 5,016,723, что по данным лучше, чем заработок типичного профессионального игрока NFL и MBL.



Кроме того, если те, кто пополняют ряды так званой элиты инженерного бизнеса. Карьера в Facebook за все время может дать вам прибыль в размере $ 13,533,236, подсчитала Paysa. А технический сотрудник Google может заработать примерно $ 10,674,690.



И этого достаточно, чтобы стоять в полный рост даже против профессионального игрока НБА.



Перевод специально для mmgp.ru Если вы хотите быть миллионером, лучше стать инженером-программистом, чем профессиональным спортсменом.В 2016 году игрок баскетбольной команды Кливленд — Леброн Джеймс заработал более $ 77 млн, которые разделились на две части: $ 23 млн зарплата и доходы с рекламы, сообщает Forbes. Квотербек команды Гиганты из Нью-Йорка Эли Мэннинг заработал $ 45 млн, а питчек Клейтон Кершоу из ЛА Доджерс поднял $ 32 млн.Нет никаких сомнений, что элитные профессиональные спортсмены хорошо зарабатывают, очень хорошо.Но подумайте: карьера спортсмена пролетает очень быстро, и неприметные профессионалы зарабатывают намного меньше в сравнении с топ-игроками. В НФЛ средняя продолжительность карьеры составляет 3,5 года с возможным потенциалом заработка в $ 3,01 млн, в соответствии с данными сайта Paysa. В MLB средняя продолжительность карьеры составляет 5,6 лет, а потенциал заработка находится на уровне $ 2,921 млн. Лучше всего дела идут в НБА, где средняя карьера длится 4,8 года, за которые можно заработать от $ 12,02 млн.Это хорошие данные, на первый взгляд. Но если учесть всех людей, которые пытаются стать профессиональными спортсменами и не получают приличный контракт, эти данные были бы гораздо ниже.А теперь давайте сравним, что произойдет, если вы станете инженером. Во первых, если вы стремитесь стать инженером-программистом, у вас очень высокие шансы на успех в начинании. Средний медианный процент приема в школы инженеров составляет 63 из 100, по данным Paysa. Кроме того, 6 из 10 инженерных аспирантов и 97 из 100 учеников находят работу по специальности.И как только вы входите в состав рабочей силы, средняя продолжительность рабочего цикла составляет 40 лет, со средней годовой заплатой в $ 125,418. Общий потенциал дохода расценивается в $ 5,016,723, что по данным лучше, чем заработок типичного профессионального игрока NFL и MBL.Кроме того, если те, кто пополняют ряды так званой элиты инженерного бизнеса. Карьера в Facebook за все время может дать вам прибыль в размере $ 13,533,236, подсчитала Paysa. А технический сотрудник Google может заработать примерно $ 10,674,690.И этого достаточно, чтобы стоять в полный рост даже против профессионального игрока НБА.

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