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Инженеры-программисты зарабатывают больше профессиональных спортсменов

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Старый Вчера, 22:44
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 131
Благодарностей: 12
КП: 0.065
Инженеры-программисты зарабатывают больше профессиональных спортсменов


Если вы хотите быть миллионером, лучше стать инженером-программистом, чем профессиональным спортсменом.

В 2016 году игрок баскетбольной команды Кливленд — Леброн Джеймс заработал более $ 77 млн, которые разделились на две части: $ 23 млн зарплата и доходы с рекламы, сообщает Forbes. Квотербек команды Гиганты из Нью-Йорка Эли Мэннинг заработал $ 45 млн, а питчек Клейтон Кершоу из ЛА Доджерс поднял $ 32 млн.

Нет никаких сомнений, что элитные профессиональные спортсмены хорошо зарабатывают, очень хорошо.

Но подумайте: карьера спортсмена пролетает очень быстро, и неприметные профессионалы зарабатывают намного меньше в сравнении с топ-игроками. В НФЛ средняя продолжительность карьеры составляет 3,5 года с возможным потенциалом заработка в $ 3,01 млн, в соответствии с данными сайта Paysa. В MLB средняя продолжительность карьеры составляет 5,6 лет, а потенциал заработка находится на уровне $ 2,921 млн. Лучше всего дела идут в НБА, где средняя карьера длится 4,8 года, за которые можно заработать от $ 12,02 млн.

Это хорошие данные, на первый взгляд. Но если учесть всех людей, которые пытаются стать профессиональными спортсменами и не получают приличный контракт, эти данные были бы гораздо ниже.

А теперь давайте сравним, что произойдет, если вы станете инженером. Во первых, если вы стремитесь стать инженером-программистом, у вас очень высокие шансы на успех в начинании. Средний медианный процент приема в школы инженеров составляет 63 из 100, по данным Paysa. Кроме того, 6 из 10 инженерных аспирантов и 97 из 100 учеников находят работу по специальности.

И как только вы входите в состав рабочей силы, средняя продолжительность рабочего цикла составляет 40 лет, со средней годовой заплатой в $ 125,418. Общий потенциал дохода расценивается в $ 5,016,723, что по данным лучше, чем заработок типичного профессионального игрока NFL и MBL.

Кроме того, если те, кто пополняют ряды так званой элиты инженерного бизнеса. Карьера в Facebook за все время может дать вам прибыль в размере $ 13,533,236, подсчитала Paysa. А технический сотрудник Google может заработать примерно $ 10,674,690.

И этого достаточно, чтобы стоять в полный рост даже против профессионального игрока НБА.

Перевод специально для mmgp.ru
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Lonsdayl на форуме  
Старый Вчера, 23:36
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 78
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Инженеры-программисты зарабатывают больше профессиональных спортсменов
это все конечно хорошо, но что если взять во внимание спортсменов европы?? да и вообще это зависит от самого человека, если вообще кто то не технарь даже на 1%, то его нельзя силой чему то обучить
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extguru на форуме  
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