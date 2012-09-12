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В Украину возвращается рэкет Украинские предприниматели все чаще жалуются — их бизнес страдает от рэкета. Вымогатели требуют десятки тысяч долларов, а несогласным жгут имущество и обстреливают.



Правда, в отличие от преступности 90-х, сегодняшний криминал не действует в одиночку. Он полагается на прикрытие правоохранителей либо работает от имени общественных организаций и батальонов.



“Не замечали” два года



На днях в Запорожской области обезвредили банду, которая два года собирала дань с предпринимателей, а несогласным устраивала террор.



«Банда, во главе которой стояли двое молодых кавказцев, начала действовать в 2014 году. Сначала они промышляли крадеными телефонами, а потом «поднялись», расширились до 20 человек. Начали с автоперевозчика из Днепрорудного, у которого вытребовали 170 тыс. грн. В 2015-м у женщины-предпринимателя рэкетиры забрали $14 тыс., а у владельцев киоска на рынке — $3 тыс. В 2016 году предпринимателю, которая не могла дать им $10 тыс., даже пришлось показывать рэкетирам справки, что у нее большие долги по кредитам. Всех запугивали, угрожали уничтожить имущество, одному фермеру сожгли комбайн. А в Васильевке предпринимателя, с которого требовали 500 тыс. грн, вывезли за город и чуть не убили. Люди обращались в полицию, дела открывали, но хода им не давали. К пострадавшим приходили бандиты и требовали забрать заявления. Сначала все это было на уровне слухов, но в октябре 2016 года ко мне обратился предприниматель Александр Дерий, у которого они угнали машину и требовали $10 тыс. выкупа, угрожали убить», — рассказал депутат Васильевского райсовета Запорожской области, глава комиссии по вопросам законности и борьбы с преступностью Анатолий Шевченко.



Потом подтвердились и другие факты, продолжает наш собеседник. «Мы стали требовать от васильевской полиции действий, но безрезультатно. И лишь когда 25 января 2017 года бандиты из пистолета выпустили восемь пуль по магазину в Васильевском районе, молчать стало нельзя — полиция задержала двух шестерок банды, а ее главари сбежали. Скандал вышел на уровень области, начальнику Васильевского райотдела вынесли служебное несоответствие, а начальников следственного отдела и уголовного розыска уволили», — рассказал Анатолий Шевченко.



Причем, по его словам, арестованные вымогатели уже были освобождены под залог. «Мне неоднократно потерпевшие от этих рэкетиров говорили, что банда действовала под прикрытием местной полиции. Да и то упорство, с которым силовики их «не замечали», дает основания так предполагать», — добавляет он.



“От имени батальонов”



Похожую банду в ноябре 2016 года обезвредили в Красилове Хмельницкой области, сообщает Нацполиция. Там двое рэкетиров два года ежемесячно «стригли» по 2 тыс. грн с местных предпринимателей. В июле 2016 года одному из несговорчивых бизнесменов они сожгли машину, а в дом отца другого бросили коктейль Молотова.



А в Виннице сейчас идет суд над бандой из пяти человек, которая промышляла тем, что выискивала зажиточных местных жителей и вымогала у них крупные суммы. К примеру, летом 2016 года, согласно данным судебного реестра, они за несколько «подходов» отняли у местного жителя $3 тыс.



Мужчину угрожали убить, а один из вымогателей пугал боевой гранатой, которую купил перед тем. Интересно, что получив всю сумму, бандиты заставили потерпевшего подписать долговую расписку, мол, теперь у них к нему претензий нет.



Нередко вымогатели в своих требованиях прикрываются темой АТО. Так, в Нежине (Черниговская обл.) двух мужчин осудили на четыре года за то, что они требовали от владельца заправки ежемесячно передавать им сигарет на 400 грн якобы для передачи бойцам АТО. Однако вместо сигарет владелец отдал им деньги. Оказалось, что мужчина, вернувшись из зоны АТО, заручился покровительством главы местной организации ветеранов АТО и под видом сбора помощи бойцам несколько месяцев вымогал деньги у всех предпринимателей города.



Подтверждают тенденцию и в кругах малых предпринимателей. По словам бизнесменов, суммы поборов стартуют от 1000 грн в месяц. «Как правило, вымогатели представляются общественными организациями. Половина случаев о вымогательстве, когда те представляются «мы от батальонов». И это сейчас, не в 2014-м, не в 2015 году! Аргументы, что бизнесмен и так помогает армии, что у него есть благодарности от военных, не действуют: «Вы нам все равно должны платить». В полицию мы не жалуемся — смысла нет, да и она сама с вымогателями в доле. Даже если их визит или нападение сняла камера наблюдения, стандартный ответ в полиции: «Личности не установлены». Те предприниматели, которые послабее, соглашаются платить, кто уже научен — не платит. Мы пытаемся защищаться сами — рэкетиры боятся публичности, поэтому если возникает непонятная проблема, мы даем оповещение в «Вайбере». Приезжают другие бизнесмены, начинают снимать на телефон, задавать вопросы по закону, и тогда вымогатели отваливают», — на условиях анонимности поделились со СМИ предприниматели.



Юристы подтверждают, что вымогательство сейчас процветает. «Я слышу много жалоб от мелких предпринимателей, что к ним приходят крепкие ребята и прямо говорят: «Платите, иначе вы тут работать не будете, мы вам просто не дадим». Ко мне обращались фермеры, которые рассказывают: они только собрали урожай, а у них требуют 50%. И действительно, фермеру в Черниговской области, который уперся, сожгли комбайн, который был в кредите! При этом защиты от таких рэкетиров почти нет. Вымогатели очень уверенно себя чувствуют, сами открывают встречные уголовные дела, а некоторые имеют поддержку у местных властей и силовиков», — говорит адвокат Иван Либерман.



В МВД говорят, что чистят свои ряды



Бывший лидер радикального «Наждака» Николай Дульский рассказал: рэкет действует с разрешения МВД. «Смотрящих на все «хлебные» направления — перевозки, торговля алкоголем, намывка песка — назначают в полиции. Как такого «дикого» рэкета нет — воров отодвинули; независимых от власти группировок не существует. А на разборки авторитетов, случается, ездит даже полицейское начальство», — считает Дульский.



В полиции признали наличие дел, где в вымогательствах замешаны правоохранители. «Этих дел было много раньше. И сейчас в процессе переаттестации там, где случаи подтверждаются, их расследует прокуратура, внутренняя безопасность. В итоге такие люди привлекаются к ответственности. Количество таких случаев уменьшается», — говорит советник главы МВД Иван Варченко.



По материалам Вести



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