Конкурс на лучшую тему недели и месяца

Уважаемые пользователи, с сегодняшнего дня на нашем форуме стартует конкурс на лучшую тему с номинациями
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лучшая тема недели = 10,00 поинтов
лучшая тема месяца = 100,00 поинтов
Для того, чтобы тема могла претендовать на участие в этих номинациях ее автору необходимо соблюсти основные правила акции "Оплата за сообщения"
, прописанные в стартовом сообщении:
Лучшая тема недели
Цитата:
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Сообщение от J.M.
- Минимальное количество символов для комментариев должно быть не менее 100, для стартовых сообщений - не менее 700.
- В список оплачиваемых будут попадать только те темы, в которых стартовое сообщение будет содержать текст с уникальностью не менее 80% и в которых будет не менее 10 качественных ответов за первые сутки с момента появления темы; а также будет соблюдены предыдущие пункты правил акции.
(с понедельника по воскресенье) будет выбираться, если тем-претендетов, отвечающим указанным параметам, будет не менее 5 на одну тематику, обозначенную для данного конкурса.
В данный момент таких тематик пока 3 (в дальнейшем возможно расширение):
1. Инвестирование для начинающих
(с подразделами)
2. Криптовалюты
(с теоретическими подразделами)
3. Форекс
- тут 1 тема будет выбираться сразу из 3-х разделов (без подразделов):
Forex: общий форум
Forex: форум для начинающих
Общие вопросы работы Брокеров
А в конце каждого месяца из тем-призеров в номинации "Лучшая тема недели"
будет выбираться единственная на весь форум "Лучшая тема месяца"
с призом в 100 поинтов
, при условии, что тем-претендентов на эту номинацию будет не меньше 5.
Объявление результатов будет в течение недели после окончания каждого периода.