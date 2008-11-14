Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Конкурс на лучшую тему недели и месяца

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В этом разделе собраны все конкурсы и акции, которые проводятся на форуме MMGP. Конкурсы от форумчан
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Старый Сегодня, 22:17
#1
Всея MMGP
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 7,026
Благодарностей: 14,173

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Любимая тема Конкурс на лучшую тему недели и месяца
Уважаемые пользователи, с сегодняшнего дня на нашем форуме стартует конкурс на лучшую тему с номинациями

Цитата:
лучшая тема недели = 10,00 поинтов

лучшая тема месяца = 100,00 поинтов
Для того, чтобы тема могла претендовать на участие в этих номинациях ее автору необходимо соблюсти основные правила акции "Оплата за сообщения", прописанные в стартовом сообщении:

Цитата:
Сообщение от J.M. Посмотреть сообщение
  • Минимальное количество символов для комментариев должно быть не менее 100, для стартовых сообщений - не менее 700.
  • В список оплачиваемых будут попадать только те темы, в которых стартовое сообщение будет содержать текст с уникальностью не менее 80% и в которых будет не менее 10 качественных ответов за первые сутки с момента появления темы; а также будет соблюдены предыдущие пункты правил акции.
Лучшая тема недели (с понедельника по воскресенье) будет выбираться, если тем-претендетов, отвечающим указанным параметам, будет не менее 5 на одну тематику, обозначенную для данного конкурса.

В данный момент таких тематик пока 3 (в дальнейшем возможно расширение):

1. Инвестирование для начинающих (с подразделами)

2. Криптовалюты (с теоретическими подразделами)

3. Форекс - тут 1 тема будет выбираться сразу из 3-х разделов (без подразделов):
Forex: общий форум
Forex: форум для начинающих
Общие вопросы работы Брокеров

А в конце каждого месяца из тем-призеров в номинации "Лучшая тема недели" будет выбираться единственная на весь форум "Лучшая тема месяца" с призом в 100 поинтов, при условии, что тем-претендентов на эту номинацию будет не меньше 5.

Объявление результатов будет в течение недели после окончания каждого периода.
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Последний раз редактировалось J.M.; Сегодня в 22:23.
J.M. вне форума  
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