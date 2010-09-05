Россияне начинают всё больше экономить на продуктах и вещах

Согласно опроса, проведённого компанией «инФОМ», более 25% жителей России не полностью восполняют свои потребности в покупке мясных продуктов, рыбе и сырах. При этом, если сравнивать в месячных показателях, то в января их количество уменьшилось на 3%, по сравнению с декабрём 2016 года.
Из всех опрошенных, 28% респондентов сказали, что стараются покупать мясо и птицу как можно реже, более 20% человек экономят на овощах и фруктах, особенно в зимний период, 15% стараются как можно реже посещать различные кафе и рестораны, а 14% не могут позволить себе купить кондитерские изделия.
Что касается непродовольственных товаров, то около четверти опрошенных отметили, что им приходится экономить на новой обуви и одежде. При этом им приходится восстанавливать старые вещи из своего гардероба или приобретать самые дешёвые на распродажах.
Среди всех респондентов, 37% сказали, что вообще ни в чём себе не отказывают и ни на чём не экономят. По сравнению с декабрём 2016 года количество таких человек выросло на 4%.
Как отмечают аналитики, больше половины россиян ожидают ухудшения экономической обстановки в стране и дальнейшем повышении цен. При этом, по мнению большинства данная ситуация будет наблюдаться как минимум два года. В свою очередь, 10% опрошенных предрекают улучшение ситуации (ровно год назад таких человек было 23%).
В начале января были обнародованы данные за 2016 год, согласно которых доходы россиян оказались самыми минимальными за последние 5 лет, с учётом инфляции. По сравнению с 2016 годом они снизились на 6%.
Специально для mmgp.ru