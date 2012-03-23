VictorSamus www.fairmonitor.com



Имя: Виктор Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 23.03.2012 Сообщений: 6,281 Благодарностей: 1,922 Записей в блоге: 16 Записей в FX-блоге: 393 Подписок: 5 КП: 0.266

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5 этапов получения заказа из личного опыта

Здравствуйте, уважаемые пользователи MMGP. Многие из вас сталкивались или просто слышали о фрилансе. В этой статье я поделюсь собственными наработками, которые помогают мне получать заказы и выполнять их удаленно. Статья предназначена как для людей, которые имели опыт выполнения, так и для новичков. Применялись они, как правило, в направлении маркетинга, написании статей и предоставлении услуг, но их можно использовать в любом направлении. Так как зарабатывать в интернете я начал очень давно, у меня есть чем поделиться. Уверен в том, что каждый из вас сможет что-то почерпнуть для себя, а также адаптировать под свою линейку услуг. Если в процессе получиться что-то интересное и новое, обязательно напишите об этом в комментариях. Таким образом, получиться собрать всю полезную информацию и повысить вероятность получения заказов, а соответственно и заработка.





Основное количество заказов можно получить на специализированных биржах. Поначалу, было очень сложно конкурировать с большим количеством фрилансеров, которые имели большой рейтинг и послужной список выполненных работ. Так как шансы были минимальные для получения заказа, я пошел на форумы и разместил свои предложения. И почти сразу начали поступать первые заказы, завязывались первые связи и мелкое сотрудничество. Основное правило было в том, чтобы создать уникальное предложение, которое отличалось от конкурентов. Так я делал, когда начинал предоставлять





Если вы получили заказ, то вы должны приложить максимально усилий, чтобы клиент получил именно тот результат, который хочет увидеть. Главное – это качественно выполнить работу. Это основа, которая позволит получить клиентов по рекомендации. Если вы уже взяли заказ, внимательно изучили все условия, то тогда хорошо выполните работу и заказчик вернется к вам. Первый совет, перед тем, как начать выполнять работу, согласуйте все условия сотрудничества, чтобы не возникло никаких проблем, после завершения работы. Если с условиями все понятно, то нужно приступать к выполнению. Я всегда стараюсь настроить коммуникацию с заказчиком и сообщаю обо всех этапах выполнения работы. Например, «оформление группы завершено, приступаю к выполнению следующей задачи». Это позволяет заказчику понимать, на каком этапе находиться работа. Также, очень важно делать приятные бонусы. В качестве примера наведу ситуацию, когда один раз я сделал бесплатно 10 000 просмотров для ролика и потом заказчик сотрудничал со мной на протяжении года.





Скажу сразу, что для меня этот пункт является наиболее проблемным. Так как я не всегда успеваю выполнить заказ вовремя. Соблюдать сроки очень важно, поэтому лучше сразу оговорить все возможные нюансы, а также дату сдачи проекта. Не бойтесь обсуждать перенос дедлайна. Лучше сразу предупредить клиента о возможных задержках, чем кормить завтраками. Вместе с этим, если вы не успеваете выполнить проект, то лучше предупредить заранее, а не в последний момент сдачи проекта. Касательно выполнения заказа, то я всегда делю его на проектные составляющие. Поделив процесс выполнения на несколько стадий, можно быстро выполнить работу и распланировать все по часам. Например, если работа одного характера, то вы можете представить, сколько времени потребуется для этого в зависимости от работы и вашей загруженности. Таким образом, после разделения работы на часы, нужно добавлять в ежедневный список задач.





Еще одна небольшая, но очень важная деталь. Несмотря на то, что многие клиенты не просят отчет, я всегда отправляю итог работы. Иногда, это может быть маленький текстовый файл, а иногда отчет на десятки страниц. Это позволяет избежать нюансов, а также мелких конфликтов. Также в отчете я указываю бюджет, условия сотрудничества, а также результаты работы. Можно добавлять графические элементы, если это необходимо для проекта. Также, если в отчете есть рекомендации или другие советы, то при необходимости заказчик сможете найти его и связаться с вами. Для удобства, лучше создать шаблон отчета для типичной услуги со всеми необходимыми полями. А для клиентов добавлять только ключевые данные. Также, можно сделать отчет в своем фирменном формате, указав название компании и контакты. Такие отчеты также приносят клиентов, когда попадают от одного заказчика к другому. Примеров достаточно много, некоторые из них вы можете найти в интернете. Для ведения более сложных проектов рекомендую ознакомиться с принципами ведения проектной документации.





В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы клиент совершил вторую сделку. Я всегда стараюсь не только выполнить свою работу, но и сделать небольшую консультацию, указав на недостатки или тонкости работы. Это нужно делать максимально вежливо и в ненавязчивом формате. Ваша задача состоит в том, чтобы аргументировано объяснить клиенту, что нужно делать и как лучше построить работу, чтобы получить максимальный результат. Иногда выходит так, что клиент обращается с услугой, но он не понимает, что она не решит источник проблемы. И тогда нужно максимально точно и быстро подобрать необходимую услугу и описать саму суть. Не поленитесь и потратьте 15 минут времени, чтобы проанализировать ресурсы клиента, для которых вы предоставляете услуги. Увидев критически моменты, укажите на них и с большой вероятностью, клиент попросит исправить их в качестве нового заказа. Также, оставляйте свои контакты для клиентов и акцентируйте внимание на том, что вы всегда сможете проконсультировать и подобрать нужную услугу.



Итоговые выводы



В этой статье я постарался выделить самые важные моменты, которые нужно учитывать при общении с клиентом. Конечно, это далеко не все, что хотелось обсудить и передать. Во многом, эти пункты нужно адаптировать под свои услуги. Но, очень важно то, что начав совершать первые шаги во фрилансе можно получить приятный бонус – финансовую свободу и возможный путь к ее достижению. Я уверен в том, что на этом форуме достаточно много пользователей, которые зарабатывают на удаленном выполнении заказов. Если вы поделитесь своими советами и небольшими наработками, то это будет лучший мануал по получению заказов среди фрилансеров. Если у вас есть вопросы или вы хотите более детально обсудить один из пунктов, пишите в комментарии.



P.S. Предоставляю скрин за последнее время работы с заказами. Это будет небольшим стимулом для начала работы, а также подтверждением действия советов для получения заказов. Суммы небольшие, но заработать на этом можно. Хороший вариант для тех, кто хочет перейти от заработка на буксах к чему-то более серьезному. Каждый может выбрать свой путь, я только предоставил один из возможных вариантов – удаленное выполнение заказов.





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Автор: VictorSamus

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Здравствуйте, уважаемые пользователи MMGP. Многие из вас сталкивались или просто слышали о фрилансе. В этой статье я поделюсь собственными наработками, которые помогают мне получать заказы и выполнять их удаленно. Статья предназначена как для людей, которые имели опыт выполнения, так и для новичков. Применялись они, как правило, в направлении маркетинга, написании статей и предоставлении услуг, но их можно использовать в любом направлении. Так как зарабатывать в интернете я начал очень давно, у меня есть чем поделиться. Уверен в том, что каждый из вас сможет что-то почерпнуть для себя, а также адаптировать под свою линейку услуг. Если в процессе получиться что-то интересное и новое, обязательно напишите об этом в комментариях. Таким образом, получиться собрать всю полезную информацию и повысить вероятность получения заказов, а соответственно и заработка.Основное количество заказов можно получить на специализированных биржах. Поначалу, было очень сложно конкурировать с большим количеством фрилансеров, которые имели большой рейтинг и послужной список выполненных работ. Так как шансы были минимальные для получения заказа, я пошел на форумы и разместил свои предложения. И почти сразу начали поступать первые заказы, завязывались первые связи и мелкое сотрудничество. Основное правило было в том, чтобы создать уникальное предложение, которое отличалось от конкурентов. Так я делал, когда начинал предоставлять услуги по продвижению роликов в Ютуб и пользуюсь этим сейчас. Также, очень важно разместить свое объявление на максимальном количестве ресурсов. Но не просто написать, а прочитать правила ресурса и адаптировать услугу для каждого форума. Для быстрого старта достаточно написать в таком формате: «Для клиентов с форума MMGP.RU скидка 5%».Если вы получили заказ, то вы должны приложить максимально усилий, чтобы клиент получил именно тот результат, который хочет увидеть. Главное – это качественно выполнить работу. Это основа, которая позволит получить клиентов по рекомендации. Если вы уже взяли заказ, внимательно изучили все условия, то тогда хорошо выполните работу и заказчик вернется к вам. Первый совет, перед тем, как начать выполнять работу, согласуйте все условия сотрудничества, чтобы не возникло никаких проблем, после завершения работы. Если с условиями все понятно, то нужно приступать к выполнению. Я всегда стараюсь настроить коммуникацию с заказчиком и сообщаю обо всех этапах выполнения работы. Например, «оформление группы завершено, приступаю к выполнению следующей задачи». Это позволяет заказчику понимать, на каком этапе находиться работа. Также, очень важно делать приятные бонусы. В качестве примера наведу ситуацию, когда один раз я сделал бесплатно 10 000 просмотров для ролика и потом заказчик сотрудничал со мной на протяжении года.Скажу сразу, что для меня этот пункт является наиболее проблемным. Так как я не всегда успеваю выполнить заказ вовремя. Соблюдать сроки очень важно, поэтому лучше сразу оговорить все возможные нюансы, а также дату сдачи проекта. Не бойтесь обсуждать перенос дедлайна. Лучше сразу предупредить клиента о возможных задержках, чем кормить завтраками. Вместе с этим, если вы не успеваете выполнить проект, то лучше предупредить заранее, а не в последний момент сдачи проекта. Касательно выполнения заказа, то я всегда делю его на проектные составляющие. Поделив процесс выполнения на несколько стадий, можно быстро выполнить работу и распланировать все по часам. Например, если работа одного характера, то вы можете представить, сколько времени потребуется для этого в зависимости от работы и вашей загруженности. Таким образом, после разделения работы на часы, нужно добавлять в ежедневный список задач.Еще одна небольшая, но очень важная деталь. Несмотря на то, что многие клиенты не просят отчет, я всегда отправляю итог работы. Иногда, это может быть маленький текстовый файл, а иногда отчет на десятки страниц. Это позволяет избежать нюансов, а также мелких конфликтов. Также в отчете я указываю бюджет, условия сотрудничества, а также результаты работы. Можно добавлять графические элементы, если это необходимо для проекта. Также, если в отчете есть рекомендации или другие советы, то при необходимости заказчик сможете найти его и связаться с вами. Для удобства, лучше создать шаблон отчета для типичной услуги со всеми необходимыми полями. А для клиентов добавлять только ключевые данные. Также, можно сделать отчет в своем фирменном формате, указав название компании и контакты. Такие отчеты также приносят клиентов, когда попадают от одного заказчика к другому. Примеров достаточно много, некоторые из них вы можете найти в интернете. Для ведения более сложных проектов рекомендую ознакомиться с принципами ведения проектной документации.В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы клиент совершил вторую сделку. Я всегда стараюсь не только выполнить свою работу, но и сделать небольшую консультацию, указав на недостатки или тонкости работы. Это нужно делать максимально вежливо и в ненавязчивом формате. Ваша задача состоит в том, чтобы аргументировано объяснить клиенту, что нужно делать и как лучше построить работу, чтобы получить максимальный результат. Иногда выходит так, что клиент обращается с услугой, но он не понимает, что она не решит источник проблемы. И тогда нужно максимально точно и быстро подобрать необходимую услугу и описать саму суть. Не поленитесь и потратьте 15 минут времени, чтобы проанализировать ресурсы клиента, для которых вы предоставляете услуги. Увидев критически моменты, укажите на них и с большой вероятностью, клиент попросит исправить их в качестве нового заказа. Также, оставляйте свои контакты для клиентов и акцентируйте внимание на том, что вы всегда сможете проконсультировать и подобрать нужную услугу.В этой статье я постарался выделить самые важные моменты, которые нужно учитывать при общении с клиентом. Конечно, это далеко не все, что хотелось обсудить и передать. Во многом, эти пункты нужно адаптировать под свои услуги. Но, очень важно то, что начав совершать первые шаги во фрилансе можно получить приятный бонус – финансовую свободу и возможный путь к ее достижению. Я уверен в том, что на этом форуме достаточно много пользователей, которые зарабатывают на удаленном выполнении заказов. Если вы поделитесь своими советами и небольшими наработками, то это будет лучший мануал по получению заказов среди фрилансеров. Если у вас есть вопросы или вы хотите более детально обсудить один из пунктов, пишите в комментарии.P.S. Предоставляю скрин за последнее время работы с заказами. Это будет небольшим стимулом для начала работы, а также подтверждением действия советов для получения заказов. Суммы небольшие, но заработать на этом можно. Хороший вариант для тех, кто хочет перейти от заработка на буксах к чему-то более серьезному. Каждый может выбрать свой путь, я только предоставил один из возможных вариантов – удаленное выполнение заказов.------------------------Автор: VictorSamusАвторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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__________________ Последний раз редактировалось VictorSamus; Сегодня в 21:46 .