Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,259 Благодарностей: 2,215

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Ставки на теннис: годные советы и рабочая стратегия Когда в интернетах рассказывают про ставки на теннис, все беттинговые советы отчего-то вертятся вокруг постулата «в этой игре 2 исхода, значит, именно теннис – самый простой для ставок на спорт». Но что-то здесь явно не так: будь ставки на теннис такими простенькими, количество плюсовых на дистанции капперов росло бы с каждым месяцем. А если проанализировать большинство теннисных рассылок (хоть на betonsuccess, хоть на блогабете, хоть частных), то быстренько выяснится – все не так радужно. Значит, есть какой-то секрет. Или даже несколько секретов.



Про ошибочную логику и странные аксиомы



В глобальном смысле ставки на теннис вообще не должны зависеть от аксиомы «2 исхода в матче». Потому как, поддавшись соблазну строить свою беттинговую стратегию вокруг этого сомнительной полезности факта, можно прийти к не менее сомнительным выводам. Во всех видах единоборств (кроме бокса, где есть ничьи) тоже 2 исхода – означает ли это, что нужно бросить все силы, чтобы постичь азы вольной борьбы и пробовать на ней заработать? Эти же надоедливые «2 исхода» есть и в волейболе – означает ли это, что нужно уравнивать командный вид спорта с теннисом в плане возможного заработка? Нет, это лишь означает острую необходимость отказа от ошибочной логики. Ставки на теннис не терпят никаких сравнений.



Стратегии, которые работают: где секрет?



Сайтов, выдающих расширенную статистику теннисных матчей в последние года 3-4 расплодилось ничуть не меньше, чем футбольных ресурсов. Но секрет в том, что сама по себе теннисная статистика не может быть абсолютной основой для стратегии ставок. Никто ведь не занят поисками заработка на футболе, основываясь только на личных встречах клубов? Сейчас все-таки 2017-ый год и беттинг стал на порядок прогрессивнее. Так что ставки на теннис исключением не являются и секрет их прост: раз есть доступная для всех информация, значит, ее нужно использовать. Но не в качестве основы для стратегии, а в качестве вспомогательного фактора, такого себе «ресурса для поиска закономерностей».



Немного поблуждав по просторам теннисных сайтов Tennisexplorer и Tennisbetsite можно обнаружить целый ворох различных трендов: от того, как разные теннисисты играют на разных покрытиях и турнирах, до того, как влияют статусы турниров на действия спортсменов. Стратегий по ставкам на теннис такое «блуждание» даст массу, методов заработка – как минимум 7 разноплановых вариантов. Другой вопрос, что не все захотят разбираться в таких тонкостях с нуля. Но это не беда! Всегда есть уже готовые стратегии. И не нужно делать из них секрет, верно?



Ставки на ITF: теннис в режиме non-stop



Что может узнать новичок в теннисе о турнирах ITF? Если упростить, получится нехитрый набор фактов:



• они дешевые (с точки зрения призового фонда);

• их много (женских ИТФ идет до 10 и больше турниров еженедельно);

• состав участников на них постоянно меняется (т.к. при первой же возможности теннисисты отправляются на соревнования рангом повыше, что логично).



Как можно этот простецкий набор монетизировать? Путей здесь аккурат 2: либо разобраться в рейтинговых тонкостях и всех-всех именах в топ-500 (вариант для профессионалов, достаточно сложный и трудоемкий), либо довериться статистическим закономерностям. Не тем, которые лежат на поверхности, но тем, которые неочевидны. Кто-нибудь обращал внимание на то, сколько раз за турнир встречаются счета 1:2 и 2:1? А сколько раз эти счета образуются через п2п1 или п1п2? А сколько раз во всех этих случаях доматчевые коэффициенты были равными (или околоравными)?



Кое-что о женской психологии



Общее количество подобных встреч переваливает за 30%, количество встреч с участием равных соперниц – за 45%; и, что самое важное, это количество совсем не коррелирует с покрытиями. Теннисистки одинаково ведут себя и на травяных кортах, и на грунте; в зале и на открытом харде. Кажется, постели им пенопластовое покрытие – разворот может случиться и там. Этот момент можно монетизировать! Потребуются только:



• сканер букмекерских коэффициентов (oddsportal подойдет);

• выборка матчей, где теннисистки котируются приблизительно по равной (от 1.65 на одну из сторон);

• наличие счетов в букмекерских конторах, которые предлагают ставки на теннис в режиме live (нормальных счетов, непорезанных, что важно).



Все. Остается сесть, составить список подходящих матчей и после первого сета ставить на уступающую в счете. Минимальный коэффициент будет стартовать от 2.5 (причем это будет крайне редко, средний приблизится к 3.1), так что точка невозврата для слабоплюсовой игры – 41% точных ставок. Ориентировочная ройка будет колебаться в районе +5 +10%, что, с учетом количества матчей, выйдет очень и очень неплохо в живых деньгах.



Про ориентиры, плюсы, минусы и резюме



Важный момент: так как суть стратегии – в поиске равных матчей, ориентироваться нужно только на линию выхода. Движения коэффициентов покажут лишь мнения игроков (профессиональных и не очень), пожелавших подтвердить свое мнение по матчу деньгами. Вы никогда не выясните было первое движение линии правильным или ошибочным (если, конечно, сами не профессиональный теннисный гриндер). Поэтому ориентиром должна служить линия от букмекера.



Плюсы стратегии: кроме подготовительных работ (собрать все матчи воедино, сравнить коэффициенты, составить список) вообще ничего не требуется.



Минусы стратегии: нужно постоянно быть онлайн. Пропуск 5% от общего пула дневных матчей на матожидании скажется досадно, но не критически. Пропуск 10% уже может качнуть дисперсию не в ту сторону, и это нужно учитывать.



Nota bene: выбор букмекеров – едва ли не ключевой момент, от которого будет зависеть итоговый профит. Поэтому правила расчета лайва придется изучить и зазубрить для каждой отдельно взятой конторы. К примеру, как это ни удивительно, bet365 под данную стратегию не годится. Да, там наибольший выбор live ставок на теннис, но, случись в матче чей-либо отказ, ставку посчитают возвратом. А когда чаще всего случаются отказы в теннисных матчах? Правильно, как раз во время разворотов. Так что be careful: любой возврат «откусит» существенную часть от запланированной ройки.



Полезность: в перспективе, всего 2-3 месяца подобной игры позволят натренировать должный уровень внимательности к теннисным линиям. Фактически – разобраться в теннисе с нуля, найти новые алгоритмы (пройдет время и вы очень удивитесь, до какой степени ошибочны могут быть доматчевые равные линии) и тренды. Что, в свою очередь, откроет возможность зарабатывать как в live, так и прематч. Но это уже совсем другая история.



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