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Toshiba готова продать производство NAND-памяти

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Toshiba готова продать производство NAND-памяти
В продолжение темы разразившегося дефицита NAND памяти, повлекшего за собой бешеный рост цен на флэш-память в потребительских носителях.

Компания Toshiba планирует отделить свое прибыльное подразделение по производству микросхем флеш-памяти и создать новую фирму, чтобы продать часть ее акций для оказания помощи компании в покрытии крупных убытков, которые образовались в связи с неудачей бизнеса в области атомной энергетики в США.
Как сообщается из информированных источников, компания Toshiba предложила потенциальным покупателям рассмотреть возможность инвестирования не только в новую фирму, но и в саму компанию Toshiba в размере нескольких миллиардов долларов.
Как докладывают информаторы, сегодня руководство Toshiba ведет переговоры о продаже части пакета акций компании Western Digital.

В компании Toshiba утверждают, что производство микросхем памяти является для компании одним из основных направлений бизнеса. У Toshiba и Western Digital Corporation уже есть общее предприятие по производству твердотельной памяти в Японии.

В апреле-сентябре 2016 операционная прибыль полупроводникового подразделения Toshiba составила 78,3 млрд иен (692 млн долларов), увеличившись вдвое в сравнении с подобным периодом прошлого года. Этот бизнес формирует 81% всей прибыли компании. По оценкам Nikkei, продажа доли в 20% в предприятии по производству схем памяти могла бы принести компании порядка 2,65 млрд долл.

Если коротко, то Toshiba диверсифицировала бизнес, прикупив Westinghouse, после чего руководство компании узнало, что купленный актив мягко говоря "с душком" и грозит потопить всю фирму. В стремлении залатать финансовую дыру Toshiba готова расстаться с частью своего самого прибыльного подразделения - производством NAND-памяти, и если покупателем станет WD, который ранее приобрёл Sandisk, то вырисовывается новый сверхгигант рынка флэш-памяти.

Источники: 1, 2.
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