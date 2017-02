UNTRUSTED Мастер

German-experts - German-experts.biz German Experts

Я не админ!

Старт проекта: 15.12.2016







Легенда(google перевод): Цитата: Немецкий Эксперты LTD обеспечивает связь между инвесторами и Форекс.

Квалифицированный команда аналитиков будет тщательно оценить и проанализировать все возможные сценарии, вождение сотрудничество к одной цели, то есть для разработки проекта и получения дохода.

Наш опыт позволяет нам рассмотреть перспективные предложения быстрее и эффективнее.

Мы сэкономим ваше время и защитить ваш бизнес от фатальных ошибок.



Четыре сегмента

Наши специалисты работают в четырех сегментах биржевой торговли, которые являются Forex, акции, сырье и металлы.



Инвестируй в свое успешное будущее

Уникальная программа от немецких экспертов позволяет вкладывать средства в фондовые рынки и получать стабильный доход на долгосрочной основе в размере от 0,3% до 3% в день! Текущая прибыль растет с каждым днем.



Инвестиционный план: от 0,3% до 3% в день на 365 бизнес дней, депозит включен в выплаты. Процент ежедневно увеличивается на 0.3% пока не достигнет 3% в день.



Платежные системы: Perfect Money , Bitcoin , Payeer , Adv Cash



Минимальный депозит: $10

Тип выплат: Ручные

Реферальная программа: 3%



Perfect Money: Верифицирован , 17.4 Баллы Trust Score

Домен: NAMECHEAP, INC., 18 Oct 2016 - 17 Oct 2017

Скрипт: H-SCRIPT - лицензия

SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2016-10-18 - 2017-10-18

DDoS protection: EASY-GEO-DNS.COM



Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.





Мой депозит:

Цитата: The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11*****->U11401908. Date: 16:49 06.02.17. Memo: Shopping Cart Payment. 14650.. Batch: 163275387. 15.12.2016

