Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:45
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 2,967
Благодарностей: 643
КП: 0.211
German-experts - German-experts.biz
German Experts

Я не админ!
Старт проекта: 15.12.2016



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Немецкий Эксперты LTD обеспечивает связь между инвесторами и Форекс.
Квалифицированный команда аналитиков будет тщательно оценить и проанализировать все возможные сценарии, вождение сотрудничество к одной цели, то есть для разработки проекта и получения дохода.
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Perfect Money: Верифицирован, 17.4 Баллы Trust Score
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Скрипт: H-SCRIPT - лицензия
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2016-10-18 - 2017-10-18
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Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.



  Мой депозит:
Цитата:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11*****->U11401908. Date: 16:49 06.02.17. Memo: Shopping Cart Payment. 14650.. Batch: 163275387.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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