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Антимонопольный комитет поможет клиентам защититься от недомолвок банкиров

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Старый Сегодня, 20:33
#1
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Антимонопольный комитет поможет клиентам защититься от недомолвок банкиров

С подачи антимонопольного комитета украинцы могут большего добиться от банков через суды. В комитете выяснили, что банки намеренно не информируют своих клиентов о стоимости дополнительных услуг, например, выписок по кредитам и депозитам. Сначала в таком злоупотреблении засветился один банк, но когда Антимонопольный комитет взялся за расследование, то под раздачей оказалось 23 финучреждения.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко советует клиентам, которые столкнулись с неправомерными действиями банков подавать в суд и требовать возмещения морального ущерба. Сумма при этом может быть очень немаленькой, начиная от 17 000 грн. При этом истец имеет все шансы одержать победу в суде с банком, если оспаривает ошибки в договоре не только по собственной инициативе, но заручившись поддержкой антимонопольного комитета, который фиксирует подобные факты.
Государственный уполномоченный АМКУ Анна Артеменко поясняет, что 23 банка, которые были «застуканы» в продаже справок и выписок получили на первый раз в виде превентивной меры только соответствующие рекомендации.
При этом эксперт привела в пример ПриватБанк, который выдает через интернет-приложение справку для декларирования совершенно бесплатно, в то время как некоторые банки требуют за справку от 50 до 150 гривен, то есть заблагорассудится. Это означает лишь то, что эти цены никем не регулируются, и
Антимонопольный комитет взял на себя обязанность по мониторингу и регулированию. И хотя мониторинг первым делом затронул выдачу справок, в результате банки получили расширенный список рекомендаций по всем дополнительным банковским услугам. Отныне банки при составлении договора с клиентом обязаны озвучить ему стоимость всевозможных услуг, и не допускать до конца срока действия договора изменения стоимости.
Анна Артеменко подчеркнула, что клиент имеет полное и безоговорочное право знать стоимость дополнительных услуг и, если например, он собирается открыть депозитный счет в банке, в котором справка об остатке на счету стоит 180 гривен, это может подвигнуть клиента обратиться в другой банк, где процент тот же, но услуга бесплатная.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/9c69...4e3c328f85bb7/
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