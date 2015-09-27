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Повышение минималки в Украине привело к уменьшению безработицы

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Повышение минималки в Украине привело к уменьшению безработицы


Выросшая до отметки 3200 минимальная заработная плата, поспособствовала созданию 28 000 новых бизнесов, и как следствие, уменьшению количества безработных на 16%. Еще одним жирным плюсом можно назвать детенизацию экономики. Такая информация была размещена сегодня на Правительственном портале.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посвятил вопросу влияния повышенной минимальной зарплаты на экономику целое совещание, на котором обсуждались статистические данные, собранные за последний месяц. Они свидетельствуют создании новых предприятий и уменьшении безработицы.

По итогам первого месяца года экономические показатели растут, возросло количество и качество рабочих мест, и это следствие правильного решения о повышении минимальной заработной платы.

На совещании Гройсман также не преминул отметить, что бюджет имеет достаточно ресурсов и легко справится с заработной платой учителям, врачам и спасателям.

Также на совещании прозвучал отчет главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, который назвал цифру новых зарегистрировавшихся предпринимателей. По его словам это около 28 000 предпринимателей. Вместе с тем Насиров сказал о том, что на конец января 156 тысяч индивидуальных предпринимателей закрылись, выделив при этом, что только 2% из них действительно вели предпринимательскую деятельность, тогда как остальные предприниматели лишь числились таковыми.

Согласно данным, переданным Государственным центром занятости за январь в Украине стало на 80 000 безработных меньше. Тех, кто получает пособие по безработице тоже существенно поубавилось. Также служба сообщает об увеличении количества вакансий в базе до 115 000.

Кроме того министерство финансов отчитывается о росте экономических показателей и свидетельствует о происходящей в стране детенизации экономики, которая также стала возможной благодаря повышению минимальной зарплаты. Еще раньше глава НБУ Валерия Гонтарева утверждала, что повышение минимальной заработной платы не повлечет за собой массовые увольнения.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/dc5e...90ca672950270/
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