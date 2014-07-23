Китай создал новую систему оптической связи, которой одновременно могут пользоваться 13,5 млрд человек.
Данные по ней передаются со скоростью 560 терабайт в секунду.
итай впервые испытал новейшую систему волоконно-оптической связи, позволяющую одновременно общаться в режиме реального времени более 13,5 млрд человек. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Синьхуа.
«Это означает, что китайские технологии оптической связи вступили в новый этап развития, когда при чрезвычайно быстрых скоростях на большие расстояния будут передаваться сверхкрупные объемы данных», — прокомментировали участники проекта из Уханьского НИИ телекоммуникаций результаты эксперимента. Скорость передачи информации составила 560 терабайт в секунду.
В качестве средства связи был использован одномодовый кабель с семью центральными жилами оптволокна. По словам китайских ученых, если образно охарактеризовать потоки передачи данных, обычные современные оптические технологии можно сравнить с одноколейной дорогой, в то время как только что опробованный в КНР вариант — семиполосная скоростная магистраль. В итоге, как объяснили специалисты, им удалось достигнуть наиболее передового уровня в этой области.
В последнее время глобальные системы сетевых коммуникаций испытывают все большую нагрузку в связи с постоянно увеличивающимися объемами передаваемой информации. Поэтому во многих странах мира, в том числе в КНР, возникла необходимость создания усовершенствованных оптико-волоконных технологий.
В 2014 году Китай экспериментально опробовал систему оптической связи, скорость передачи которой превысила 100 терабайт в секунду, однако уже через год местные специалисты удвоили, а через некоторое время утроили этот показатель.
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