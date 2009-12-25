Директор по криптотехнологиям Qiwi: будущее – за децентрализацией

Стремительная цифровизация современного общества и повсеместное использование интернета постепенно создали потребность в децентрализации бизнес-процессов, рассказал директор по криптотехнологиям ГК Qiwi Алексей Архипов в своей статье для «Икс Медиа».
По мнению Архипова, децентрализованные системы в первую очередь будут внедряться в сфере услуг, и Uber – это только первый шаг.
«В модели Uber остается централизованное звено – управляющая платформа. Это гибридное решение, промежуточный вариант», — считает Архипов.
При этом компании типа Uber не могут создать системное улучшение, пытаясь сохранить доходность за счет снижения тарифов. Поскольку слабым звеном в этой системе является — центральное, которое забирает себе комиссию до 30%.
Следующим этапом, по мнению Архипова, станет ликвидация именно центрального звена. После этого участники начнут самостоятельно создавать и поддерживать платформы, которые необходимы им для работы.
«Думаю, что на смену Uber придут системы, поддерживаемые самими таксистами, которые будут валидировать и проводить транзакции с помощью личных устройств. И такой подход, при котором системы будут поддерживаться самими пользователями, возможен в разных отраслях. Не уверен, что все это будет реализовано на технологии блокчейн или что используемая технология будет так называться. (…) Но, скорее всего, первые попытки будут делаться именно на платформах типа биткоина или Ethereum».
Архипов добавил, что блокчейн может использоваться для создания электронных денег, идентификации людей, хранения документов, а также для передачи государством своих бизнес-процессов, связанных с регистрацией прав на аутсорсинг в децентрализованную блокчейн-систему.
«Это перспективная технология для использования в области государственных реестров, таких как ЕГРП, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, черные списки мошенников или террористов. Используя технологии распределенного реестра, запускать и администрировать системы проще, чем огромные базы, существующие сейчас у каждого ведомства. Это надежнее и дешевле. Я думаю, что построение государственного блокчейна или сертифицированного государством блокчейна, или межгосударственного блокчейна в рамках устоявшихся политических объединений – это очень вероятное развитие событий».
Кроме этого, Архипов считает, что такие страны, как Россия, Китай, США и Бразилия, не смогут использовать один и тот же блокчейн. Скорее всего, будут попытки создать блокчейн в рамках политических структур и объединений.
Как предположил Архипов, повсеместное внедрение блокчейна будет идти плавно и займет пять-семь лет.
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