Nowaxgroup - nowaxgroup.com

Наша команда разрабатывает стратегии получения дохода на самых горячих интернет площадках в сфере инноваций, торговли на валютных парах, играх в онлайн казино, ставках на спортивные мероприятия.
Мы не являемся каперским проектом и не торгуем на Форекс. Всегда открыты для новых предложений заработка в различных сферах.
Огромная популярность экономических игр стала причиной их активного появления. К сожалению, большинство проектов не отличается друг от друга и на них всегда используются платежные баллы, чтобы одни игроки приглашали других. Но есть и свежие игры, в которых нет никаких подводных камней, где мы довольно успешно приумножаем капитал.
МАРКЕТИНГ
Цитата:
TEST ПЕРИОД НА 4 ДНЯ ВЫПЛАТА КАЖДЫЕ 24 ЧАСА МИНИМАЛЬНЫЙ 5.00 USD МАКСИМАЛЬНЫЙ ВКЛАД 50 USD START НА 8 ДНЕЙ ВЫПЛАТА КАЖДЫЕ 24 ЧАСА 51.00 USD – 150.00 USD MASTER НА 12 ДНЕЙ ВЫПЛАТА КАЖДЫЕ 24 ЧАСА 151.00 USD – 500.00 USD NOVAX НА 16 ДНЕЙ ВЫПЛАТА КАЖДЫЕ 24 ЧАСА 501.00 USD – 1500.00 USD
Тип выплат:Инстант Платежные системы:Perfect Money, Payeer Реферальный бонус:7%-5%-3%
что, все депают и даже не спросят какой процент в сутки и итоговый. или это меня одну интересует?
TEST на 4 дня ВЫПЛАТЫ каждые 24 часа
по 5% к депозиту min 5.00 $ max 50.00 $
START на 8 дней ВЫПЛАТЫ каждые 24 часа
по 5.5% к депозиту min 51.00 $ max 150.00 $
MASTER на 12 дней ВЫПЛАТЫ каждые 24 часа
по 6% к депозиту min 151.00 $ max 500.00 $
NOWAX на 16 дней ВЫПЛАТЫ каждые 24 часа
по 6.5% к депозиту
min 501.00$ max 1500.00$
ТЕЛО ВКЛАДА ВКЛЮЧЕНО В ВЫПЛАТЫ ☝
Вот подробно пожалуйста
добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от imr56
сделан сайт неплохо. больших вложений нет, но собран качественно.
ТС, старт проекта 3 февраля, исправляй
Проект рассчитан на вк похоже, мониторы не подключат, соответственно.
Я представляю мониторинг, куда и добавлен проект, есть и тема на ммгп. А насчет, то СТАРТ СОСТОЯЛСЯ 02.02 В 15-00 МСК информация от админа проекта.