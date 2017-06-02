Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Nowaxgroup - nowaxgroup.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:40
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 6,859
Благодарностей: 2,234
КП: 0.023
Nowaxgroup - nowaxgroup.com
Я не Админ/не Владелец проекта!!!



ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРОЕКТ

NOVAXGROUP

СТАРТ 02.02.2016

Цитата:
Наша команда разрабатывает стратегии получения дохода на самых горячих интернет площадках в сфере инноваций, торговли на валютных парах, играх в онлайн казино, ставках на спортивные мероприятия.
Мы не являемся каперским проектом и не торгуем на Форекс. Всегда открыты для новых предложений заработка в различных сферах.
Огромная популярность экономических игр стала причиной их активного появления. К сожалению, большинство проектов не отличается друг от друга и на них всегда используются платежные баллы, чтобы одни игроки приглашали других. Но есть и свежие игры, в которых нет никаких подводных камней, где мы довольно успешно приумножаем капитал.
МАРКЕТИНГ
Цитата:
TEST ПЕРИОД НА 4 ДНЯ ВЫПЛАТА КАЖДЫЕ 24 ЧАСА МИНИМАЛЬНЫЙ 5.00 USD МАКСИМАЛЬНЫЙ ВКЛАД 50 USD
START НА 8 ДНЕЙ ВЫПЛАТА КАЖДЫЕ 24 ЧАСА 51.00 USD150.00 USD
MASTER НА 12 ДНЕЙ ВЫПЛАТА КАЖДЫЕ 24 ЧАСА 151.00 USD500.00 USD
NOVAX НА 16 ДНЕЙ ВЫПЛАТА КАЖДЫЕ 24 ЧАСА 501.00 USD1500.00 USD
Тип выплат:Инстант
Платежные системы:Perfect Money, Payeer
Реферальный бонус: 7%-5%-3%

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Вклад(Листинг)
06.02.17 15:45 Transfer Sent Payment: 151.00 USD to account U13414484 from U1387***. Batch: 163266669.

Цитата:
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
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Последний раз редактировалось Wolkott; Сегодня в 19:48.
Wolkott на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 19:48
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
сделан сайт неплохо. больших вложений нет, но собран качественно.

ТС, старт проекта 3 февраля, исправляй

Проект рассчитан на вк похоже, мониторы не подключат, соответственно.
__________________
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Последний раз редактировалось imr56; Сегодня в 19:56.
imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 19:55
#3
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: БОМЖ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.10.2015
Сообщений: 3,006
Благодарностей: 4,100
КП: 0.669
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
Какие люди пожаловали!!! Давненько не видно было. Ну раз пришел, заходи, присаживайся...
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toen на форуме  
Старый Сегодня, 20:00
#4
Профессионал
 
Имя: ТушканПавликов
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 1,288
Благодарностей: 723
КП: 0.278
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
Date : 02/06/2017 09:19
From/To Account : U13414484
Amount : 3.00
Currency : USD
Batch : 163215808
Memo : API Payment. Выплата с проекта NOWAX.
Payment ID : 661
__________________
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Старый Сегодня, 20:07
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 37
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
Это либо от админа oilprovince.ru, либо тупо скрипт купили один и тот же
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WINDOF на форуме  
Старый Сегодня, 20:12
#6
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.05.2014
Сообщений: 1,119
Благодарностей: 899
КП: 0.000
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
что, все депают и даже не спросят какой процент в сутки и итоговый. или это меня одну интересует?
__________________
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iriss86 на форуме  
Старый Сегодня, 20:12
#7
Профессионал
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 3,131
Благодарностей: 2,070
КП: 0.000
Что то смутно мне напоминает)
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Старый Сегодня, 20:14
#8
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 35,872
Благодарностей: 38,850
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
Однако не плохо, сайт на уровне, планы тоже на любой вкус есть, тестовый интересен.
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Старый Сегодня, 20:17
#9
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,391
Благодарностей: 5,699
КП: 0.120

награды Волшебный горшочек 
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
сайт на уровне
согласен, шаблон канеш этот заюзывают, но шапку подобрали в нормальной цветовой гамме.
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 20:21
#10
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
06.02.17 16:32 Receive Received Payment 18.00 USD from account U13414484 to account U4158168. Batch: 63273234. Memo: Выплата с проекта NOWAX

Я уже там, платит ! Админ рабочий!
__________________
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bloodhunter на форуме  
Старый Сегодня, 20:22
#11
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
Цитата:
Сообщение от iriss86 Посмотреть сообщение
что, все депают и даже не спросят какой процент в сутки и итоговый. или это меня одну интересует?
Это называется, зайдите сами и посмотрите, может и сайт понравиться, да и за одно проценты узнаете. Вообще так я и сделал
__________________
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InvestSergej на форуме  
Старый Сегодня, 20:28
#12
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 6,859
Благодарностей: 2,234
КП: 0.023
Автор темы Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
Цитата:
Сообщение от iriss86 Посмотреть сообщение
что, все депают и даже не спросят какой процент в сутки и итоговый. или это меня одну интересует?
TEST на 4 дня ВЫПЛАТЫ каждые 24 часа
по 5% к депозиту min 5.00 $ max 50.00 $
START на 8 дней ВЫПЛАТЫ каждые 24 часа
по 5.5% к депозиту min 51.00 $ max 150.00 $
MASTER на 12 дней ВЫПЛАТЫ каждые 24 часа
по 6% к депозиту min 151.00 $ max 500.00 $
NOWAX на 16 дней ВЫПЛАТЫ каждые 24 часа
по 6.5% к депозиту
min 501.00$ max 1500.00$
ТЕЛО ВКЛАДА ВКЛЮЧЕНО В ВЫПЛАТЫ ☝

Вот подробно пожалуйста

добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от imr56 Посмотреть сообщение
сделан сайт неплохо. больших вложений нет, но собран качественно.

ТС, старт проекта 3 февраля, исправляй

Проект рассчитан на вк похоже, мониторы не подключат, соответственно.
Я представляю мониторинг, куда и добавлен проект, есть и тема на ммгп. А насчет, то СТАРТ СОСТОЯЛСЯ 02.02 В 15-00 МСК информация от админа проекта.
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Последний раз редактировалось Wolkott; Сегодня в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
Wolkott на форуме  
Старый Сегодня, 20:50
#13
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,692
Благодарностей: 4,476
КП: 0.005
Re: Nowaxgroup - nowaxgroup.com
ну что в ботов поиграл админ вернулся к старым шлакам
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