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Российский сервис для заказа товаров за границей Grabr привлек $500 000 инвестиций

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Российский сервис для заказа товаров за границей Grabr привлек $500 000 инвестиций


Российский проект Grabr, созданный для заказа различных товаров за рубежом, получил 500 000 долларов инвестиций от группы компаний «Новапорт», занимающейся модернизацией местных аэропортов. О данном событии журналистам сообщили Роман Троценко (соучредитель «Новапорта») и соучредитель стартапа Grabr Даша Ребенок.

Взамен на выделенное финансирование холдингу «Новапорт» предоставили миноритарную долю акций в стартапе. Величину данной доли участники сделки не уточнили. Кроме того, группа компаний будет выступать провайдером сервисов Grabr, отметил Роман.

Представители стартапа планируют, что холдинг поможет оперативно освоить новые региональные рынки и привлечь много других пользователей.

Дарья сообщила, что она повстречала Троценко в январе прошлого года во время поиска новых инвесторов. Как она утверждает, в то время предприниматель, который владеет 50% холдинга «Новапорта», выдержал небольшую паузу, дабы понаблюдать, как Grabr станет продвигаться в течение года, и в конце года он принял решение инвестировать.

Роман полагает, что Grabr является «технологическим прорывом XXI столетия». ”Множество пар объединились и даже оформили брак, после доставки чего-нибудь с помощью Grabr. Новое будущее совершается непосредственно на наших глазах, и это чрезвычайно увлекательный процесс“, – отметил он.


Кроме того, Grabr планирует получить инвестиции от венчурных компаний из США Founders Fund, а также Global Founders и венчурного капиталиста Чарльза Сонгхерта. Как утверждает Дарья, сейчас ведутся активные переговоры с инвесторами из Соединенных Штатов о финансировании, общим объемом до 1,5 миллиона долларов. В результате этой сделки у учредителей сервиса останется немногим более 30% акций, сообщила она.

Даша Ребенок основала свой проект в январе прошлого года совместно с мужем Артемом Федяевым. Grabr помогает людям оформлять заказы, чтобы путешественники им привозили требуемые товары из-за рубежа. Как рассказала Дарья, в прошлом году прибыль сервиса достигла примерно 220 000 долларов – 70% принесли комиссионные выплаты с заказов, 30% – поступило благодаря многочисленным партнерам.



На текущий момент в Grabr уже зарегистрировалось свыше 100 000 пользователей. Общий объем оформленных заказов превысил 25 миллионов долларов, исполненных заявок – 1 миллион долларов. Наиболее многочисленными заказчиками являются жители Бразилии, Аргентины, Перу и России. На наших соотечественников приходится порядка 20% заказов. При этом средний чек россиян равен 140 долларам, а в среднем по всем странам равняется 250 долларам.

Раньше в данный сервис вложили средства владелец Globaltrans Костя Николаев и профессиональный антиквар Григорий Бальцер, каждый из них инвестировал в проект по 500 000 долларов. Во втором квартале прошлого года к финансированию Grabr также присоединились Вадим Мошкович (учредитель холдинга «Русагро») и собственник компании «Р-Фарм» Алексей Репик, инвестировавшие 2,5 миллиона долларов.

По материалам vc.ru

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