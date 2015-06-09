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Четверть россиян признались в экономии на колбасе и сыре

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Старый Сегодня, 19:11
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Четверть россиян признались в экономии на колбасе и сыре
На сайте Банка России 6 февраля были размещены результаты опроса компании "инФОМ". Там было сказано, что 25% россиян экономят на покупке сыра, колбасы, рыбы, морепродуктов. Однако, можно еще добавить, что эта доля снизилась на 3 процента за последний месяц.

Стараются не тратить лишний раз на мясо и птицу 28% респондентов. Еще на кафе и ресторанах экономят 15%, а при покупке фруктов и овощей экономит каждый пятый опрошенный, а на кондитерских изделиях - 14 процентов.

Также есть такие респонденты, которые ограничивают себя непродовольственными товарами, а именно, дорогой одеждой и обувью. Их количество составляет 24 процента.

Также есть люди, материальное положение которых позволяет ни на чем не экономить. Их на 4 процентных единицы больше, чем в декабре 2016, а именно 37%.

Также в конце января было опубликовано, что ухудшение экономического положения в стране ожидают 37% людей. Это предполагается на два последующих года. Однако есть и те, которые ожидают на улучшение экономики, их количество составляет 10 процентов. Хотя в прошлом году доля таких людей составляла 23%.

Также холдинг "Ромир" 12 января сообщил, что доходы граждан снизились в декабре 2016 до минимума за 5 лет.

Специально для mmgp.ru
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