Стартап Exonate получил £4.9 млн для открытия новых лекарств

Компания Exonate, расположенная в Кембридж (Великобритания), получила £4.9 миллиона премии от благотворительного фонда Wellcome Trust для разработки терапевтических средств.
Exonate в декабре 2016 года получила финансирование в размере £1.5 миллиона от Angel CoFund и уже существующих инвесторов. Компания использует все привлечённые средства для создания лекарств в области офтальмологии, а именно для лечения возрастной макулярной дегенерации (макулодистрофии, поражение сетчатки и сосудов глаза)
Компанию основал доктор Кэтрин Бич (сейчас генеральный директор) и Сунил Шах (председатель) для разработок малых молекул, которые тормозят производство проангиогенеза (является главным фактором прогрессирования заболеваний в офтальмологии) и эндотелий сосудов VEGF (новых кровеносных сосудов) благодаря селективному ингибитору обратного захвата серотонина.
Если говорить простым языком, Exonate разрабатывает новые уникальные молекулы в виде лекарств для лечения заболеваний области офтальмологии и онкологии.
Exonate возьмёт пару таких ингибиторов в свою программу разработок, в виде дальнейшего лекарственного препарата. Exonate также включает в себя токсикологию и фармакологические исследования безопасности лекарственных средств, дабы контролирующие органы дали положительную клиническую оценку.
Компания базируется в Ноттингемском университете и заявила, что конечный результат можно исследовать и применить на практике в начале 2020 года.
Перевод специально для MMGP.RU