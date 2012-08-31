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Блокчейн Ethereum Classic начинает свое восхождение - анонсирован крупный проект

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Старый Сегодня, 19:00
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,415
Благодарностей: 531
КП: 0.354
Блокчейн Ethereum Classic начинает свое восхождение - анонсирован крупный проект
Чандлер Го привлечет 12млн. ETC, запустив новый биткоин пул — X Pool (100Pt/s BTC);
21млн XBTC токенов будут выпущены в ходе предстоящего ICO нового проекта на базе Ethereum Classic при поддержке данного пула.


«Пул будет поддерживать Bitcoin Unlimited»


Официальный анонс крупнейшего ICO на блокчейн Ethereum Classic
Крупнейшая ферма в Китае, расположенная в провинции Сычуань, мощностью более 50Pt сети Биткоин, присоединится к новому закрытому X pool, чтобы вместе выступить плацдармом для запуска ICO на базе Ethereum Claassic. Планируется за 2 месяца привлечь 12млн ЕТС на эмиссию 21млн XBTC токенов. После окончания ICO, XPool начнем поэтапно выкупать и уничтожать токены X-BTC, создавая их дефицит и гарантируя получение прибыли своим инвесторам. Exchange X (X-BTC) станет самым крупным проектом и ICO на Эфириум Классике с самым необычным привлечением инвестирования за всю историю существования такого способа привлечение средств, как Initial Coin Offering.


Для участия в ICO — регистрация по ссылке: xbtc.exx.com

В течение нескольких дней сайт будет адаптирован на русский и английский языки.

Согласно закрытой информации компании БитБаза — основные мощности XPool'а принадлежат кругу инвесторов от биржи chbtc.com

Компания Bitbaza принимает активное участие и содействие по запуску данного проекта.

Напоминаем так же, что о данном проекте стало известно еще в декабре в ходе одного из эксклюзивных интервью информационного портала Cryptonyka с Чендлером Го.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 19:15
#2
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 2,486
Благодарностей: 95
КП: 0.035
Re: Блокчейн Ethereum Classic начинает свое восхождение - анонсирован крупный проект
Грандиозный проект, наверное, если так решили взяться с размахом. Посмотрим, сможет ли это адекватную цену предложить рынку. Или будет очередной пшик.
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Zycyjl на форуме  
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