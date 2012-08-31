Блокчейн Ethereum Classic начинает свое восхождение - анонсирован крупный проект

Чандлер Го привлечет 12млн. ETC, запустив новый биткоин пул — X Pool (100Pt/s BTC);
21млн XBTC токенов будут выпущены в ходе предстоящего ICO нового проекта на базе Ethereum Classic при поддержке данного пула.
«Пул будет поддерживать Bitcoin Unlimited»
Официальный анонс крупнейшего ICO на блокчейн Ethereum Classic
Крупнейшая ферма в Китае, расположенная в провинции Сычуань, мощностью более 50Pt сети Биткоин, присоединится к новому закрытому X pool, чтобы вместе выступить плацдармом для запуска ICO на базе Ethereum Claassic. Планируется за 2 месяца привлечь 12млн ЕТС на эмиссию 21млн XBTC токенов. После окончания ICO, XPool начнем поэтапно выкупать и уничтожать токены X-BTC, создавая их дефицит и гарантируя получение прибыли своим инвесторам. Exchange X (X-BTC) станет самым крупным проектом и ICO на Эфириум Классике с самым необычным привлечением инвестирования за всю историю существования такого способа привлечение средств, как Initial Coin Offering.
Для участия в ICO — регистрация по ссылке: xbtc.exx.com
В течение нескольких дней сайт будет адаптирован на русский и английский языки.
Согласно закрытой информации компании БитБаза — основные мощности XPool'а принадлежат кругу инвесторов от биржи chbtc.com
Компания Bitbaza принимает активное участие и содействие по запуску данного проекта.
Напоминаем так же, что о данном проекте стало известно еще в декабре в ходе одного из эксклюзивных интервью информационного портала Cryptonyka с Чендлером Го.