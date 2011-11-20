imhoteppp Интересующийся

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 09.01.2017 Сообщений: 37 Благодарностей: 4 КП: 0.000

AdNauseam - рекламе в Google приходит конец!



Речь идет о детальном изучении поведения конкретного пользователя, который в режиме онлайн пользуется сетью, его привычек, предпочтений, потребностей, поведения и прочих персональных и социальных характеристик и склонностей.



Анализ ведется ежесекундно. Данные о каждом пользователе собираются, описываются, анализируются, в результате чего создается его портрет, который постоянно уточняется. Весь этот трудоемкий и гигантский по своим масштабам процесс происходит незаметно для человека, сидящего перед монитором. Лицо, вышедшее в интернет, тот час же становится объектом исследований с использованием огромного массива данных (Big Data). Для идентификации пользователя используются настройки его браузера или браузеров, если их несколько, а также иные технические сведения.



Такая гигантская работа проводится в интересах широкого круга заинтересованных лиц. Это прежде всего рекламные службы, торговые корпорации, социально-статистические структуры, и, конечно же, спецслужбы. Последние получают информационные сливки, то есть качественный анализ относительно образа жизни, мотивов поведения, политических и иных пристрастий не только отдельных пользователей, но и целых социальных групп в самых разных плоскостях и разрезах.



Насколько эффективно это работает продемонстрировала предвыборная кампания Трампа. Все корпоративные американские СМИ выливали на неугодного кандидата потоки грязи ради информирования широкого круга населения. Специалисты же будущего президента, используя принцип Big Data, выходили по адресно на каждого недовольного политикой Обамы и Клинтон пользователя. Они находили в сети недовольных текущей властью или сомневающихся в ней американцев и доводили до каждого из них предвыборную позицию Трампа. Итог выборов известен. Инновационный подход победил традиционный и Трамп стал президентом.



Сведения по американскому контингенту специалисты Трампа получали из разных структур, которые занимаются сбором и анализом такой информации. Первичная же информация о пользователе возникает от его кликов на рекламные материалы, которые демонстрируются на сайтах. Чем крупнее порталы, тем больше рекламного материала они публикуют, значит даже самый предвзятый пользователь осуществляет больше переходов, а значит тем качественнее анализ материалов.



На сегодняшний день главными поставщиками первичной информации для анализа являются Google с его массой сервисов, Yahoo, и им подобные. К слову сказать не отстают от них и отечественные, если так можно сказать, структуры, такие как Yandex, Mail, Rambler и прочие.



И вот согласно постулату закона "о единстве и борьбе противоположностей" появилась крошечная компания AdNauseam, что в переводе с английского языка означает "до отвращения" или "до тошноты". В этой компании, если ее можно так назвать, задействовано всего три человека.



Разработанная ими крошечная программка, встраиваемая в браузер, сразу режет рекламу, как и многие такие другие, не допуская ее показа. Однако прелесть ее в другом. AdNauseam начинает хаотично кликать и переходить на все без исключения рекламные ссылки, которые размещены на сайте. Все это происходит в фоновом режиме, ни чуть не мешая пользователю и не нагружая мощности компьютера. Со стороны это выглядит так, как будто лицо в интернете интересуется абсолютно всем подряд, без разбору и без каких-либо предпочтений и пристрастий.



Тем самым рушится вся, так тщательно выстроенная, система получения и анализа информации, поступающая от пользователя. Алгоритмы обработки Big Data получают увеличенные в разы объемы бесполезных данных. Все задействованные на обработке информационных массивов структуры вынуждены в пустую использовать стремительно растущие мощности для обработки не пригодных к анализу сведений.



В глобальном плане это означает, что все пользователи становятся похожи на одно и то же лицо. Сплошная однородная масса, которая интересуются всем и любит всё на свете, вводя в заблуждения относительно своего поведенческого алгоритма гигантские структуры.



Нет ничего удивительно в том, что Google развязала прямо таки вселенскую борьбу с AdNauseam, поскольку эта программка в корне меняет ситуацию со слежкой за пользователем и нарушает всю математику, рассчитывающую обработку Big Data, точнее пустившую ее коту под хвост.



Если в браузеры Firefox и Opera плагин AdNauseam спокойно устанавливается с одноименного сайта разработчиков, то Google не только удалила со своего магазина это приложение, но и очень старательно попыталась не допустить установку этой программки в свой браузер Chrome. Однако тщетно, на сайте разработчиков имеется простая инструкция по установке этого плагина прямо в сердце врага - Chrome.



Специалисты Google правильно уловили тенденцию. Дело не в самом софте AdNauseam, а в тенденции и идее. Развитие таких программ убивает получение эксклюзивной информации о пользователе, что влечет за собой потерю огромных, просто колоссальных доходов в рекламном бизнесе.



Если с настольными ПК и ноутбуками вопрос решается не в пользу корпораций, то за мобильные устройства война в самом разгаре, поскольку ни Apple, ни Google не собираются пускать подобные программы в свои операционные системы iOS и Android.

источник Большинство пользователей раздражают рекламные блоки на посещаемых сайтах. Они пытаются отключить их показ, используя соответствующий софт. В ряде случаев это удается, в иных нет. Однако запрет на показ рекламного материала не решает главного вопроса, на решение которого крупнейшие корпорации тратят безумное количество денежных средств.Речь идет о детальном изучении поведения конкретного пользователя, который в режиме онлайн пользуется сетью, его привычек, предпочтений, потребностей, поведения и прочих персональных и социальных характеристик и склонностей.Анализ ведется ежесекундно. Данные о каждом пользователе собираются, описываются, анализируются, в результате чего создается его портрет, который постоянно уточняется. Весь этот трудоемкий и гигантский по своим масштабам процесс происходит незаметно для человека, сидящего перед монитором. Лицо, вышедшее в интернет, тот час же становится объектом исследований с использованием огромного массива данных (Big Data). Для идентификации пользователя используются настройки его браузера или браузеров, если их несколько, а также иные технические сведения.Такая гигантская работа проводится в интересах широкого круга заинтересованных лиц. Это прежде всего рекламные службы, торговые корпорации, социально-статистические структуры, и, конечно же, спецслужбы. Последние получают информационные сливки, то есть качественный анализ относительно образа жизни, мотивов поведения, политических и иных пристрастий не только отдельных пользователей, но и целых социальных групп в самых разных плоскостях и разрезах.Насколько эффективно это работает продемонстрировала предвыборная кампания Трампа. Все корпоративные американские СМИ выливали на неугодного кандидата потоки грязи ради информирования широкого круга населения. Специалисты же будущего президента, используя принцип Big Data, выходили по адресно на каждого недовольного политикой Обамы и Клинтон пользователя. Они находили в сети недовольных текущей властью или сомневающихся в ней американцев и доводили до каждого из них предвыборную позицию Трампа. Итог выборов известен. Инновационный подход победил традиционный и Трамп стал президентом.Сведения по американскому контингенту специалисты Трампа получали из разных структур, которые занимаются сбором и анализом такой информации. Первичная же информация о пользователе возникает от его кликов на рекламные материалы, которые демонстрируются на сайтах. Чем крупнее порталы, тем больше рекламного материала они публикуют, значит даже самый предвзятый пользователь осуществляет больше переходов, а значит тем качественнее анализ материалов.На сегодняшний день главными поставщиками первичной информации для анализа являются Google с его массой сервисов, Yahoo, и им подобные. К слову сказать не отстают от них и отечественные, если так можно сказать, структуры, такие как Yandex, Mail, Rambler и прочие.И вот согласно постулату закона "о единстве и борьбе противоположностей" появилась крошечная компания AdNauseam, что в переводе с английского языка означает "до отвращения" или "до тошноты". В этой компании, если ее можно так назвать, задействовано всего три человека.Разработанная ими крошечная программка, встраиваемая в браузер, сразу режет рекламу, как и многие такие другие, не допуская ее показа. Однако прелесть ее в другом. AdNauseam начинает хаотично кликать и переходить на все без исключения рекламные ссылки, которые размещены на сайте. Все это происходит в фоновом режиме, ни чуть не мешая пользователю и не нагружая мощности компьютера. Со стороны это выглядит так, как будто лицо в интернете интересуется абсолютно всем подряд, без разбору и без каких-либо предпочтений и пристрастий.Тем самым рушится вся, так тщательно выстроенная, система получения и анализа информации, поступающая от пользователя. Алгоритмы обработки Big Data получают увеличенные в разы объемы бесполезных данных. Все задействованные на обработке информационных массивов структуры вынуждены в пустую использовать стремительно растущие мощности для обработки не пригодных к анализу сведений.В глобальном плане это означает, что все пользователи становятся похожи на одно и то же лицо. Сплошная однородная масса, которая интересуются всем и любит всё на свете, вводя в заблуждения относительно своего поведенческого алгоритма гигантские структуры.Нет ничего удивительно в том, что Google развязала прямо таки вселенскую борьбу с AdNauseam, поскольку эта программка в корне меняет ситуацию со слежкой за пользователем и нарушает всю математику, рассчитывающую обработку Big Data, точнее пустившую ее коту под хвост.Если в браузеры Firefox и Opera плагин AdNauseam спокойно устанавливается с одноименного сайта разработчиков, то Google не только удалила со своего магазина это приложение, но и очень старательно попыталась не допустить установку этой программки в свой браузер Chrome. Однако тщетно, на сайте разработчиков имеется простая инструкция по установке этого плагина прямо в сердце врага - Chrome.Специалисты Google правильно уловили тенденцию. Дело не в самом софте AdNauseam, а в тенденции и идее. Развитие таких программ убивает получение эксклюзивной информации о пользователе, что влечет за собой потерю огромных, просто колоссальных доходов в рекламном бизнесе.Если с настольными ПК и ноутбуками вопрос решается не в пользу корпораций, то за мобильные устройства война в самом разгаре, поскольку ни Apple, ни Google не собираются пускать подобные программы в свои операционные системы iOS и Android.

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