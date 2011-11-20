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AdNauseam - рекламе в Google приходит конец!

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Старый Сегодня, 18:38
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 37
Благодарностей: 4
КП: 0.000
AdNauseam - рекламе в Google приходит конец!
Большинство пользователей раздражают рекламные блоки на посещаемых сайтах. Они пытаются отключить их показ, используя соответствующий софт. В ряде случаев это удается, в иных нет. Однако запрет на показ рекламного материала не решает главного вопроса, на решение которого крупнейшие корпорации тратят безумное количество денежных средств.

Речь идет о детальном изучении поведения конкретного пользователя, который в режиме онлайн пользуется сетью, его привычек, предпочтений, потребностей, поведения и прочих персональных и социальных характеристик и склонностей.

Анализ ведется ежесекундно. Данные о каждом пользователе собираются, описываются, анализируются, в результате чего создается его портрет, который постоянно уточняется. Весь этот трудоемкий и гигантский по своим масштабам процесс происходит незаметно для человека, сидящего перед монитором. Лицо, вышедшее в интернет, тот час же становится объектом исследований с использованием огромного массива данных (Big Data). Для идентификации пользователя используются настройки его браузера или браузеров, если их несколько, а также иные технические сведения.

Такая гигантская работа проводится в интересах широкого круга заинтересованных лиц. Это прежде всего рекламные службы, торговые корпорации, социально-статистические структуры, и, конечно же, спецслужбы. Последние получают информационные сливки, то есть качественный анализ относительно образа жизни, мотивов поведения, политических и иных пристрастий не только отдельных пользователей, но и целых социальных групп в самых разных плоскостях и разрезах.

Насколько эффективно это работает продемонстрировала предвыборная кампания Трампа. Все корпоративные американские СМИ выливали на неугодного кандидата потоки грязи ради информирования широкого круга населения. Специалисты же будущего президента, используя принцип Big Data, выходили по адресно на каждого недовольного политикой Обамы и Клинтон пользователя. Они находили в сети недовольных текущей властью или сомневающихся в ней американцев и доводили до каждого из них предвыборную позицию Трампа. Итог выборов известен. Инновационный подход победил традиционный и Трамп стал президентом.

Сведения по американскому контингенту специалисты Трампа получали из разных структур, которые занимаются сбором и анализом такой информации. Первичная же информация о пользователе возникает от его кликов на рекламные материалы, которые демонстрируются на сайтах. Чем крупнее порталы, тем больше рекламного материала они публикуют, значит даже самый предвзятый пользователь осуществляет больше переходов, а значит тем качественнее анализ материалов.

На сегодняшний день главными поставщиками первичной информации для анализа являются Google с его массой сервисов, Yahoo, и им подобные. К слову сказать не отстают от них и отечественные, если так можно сказать, структуры, такие как Yandex, Mail, Rambler и прочие.

И вот согласно постулату закона "о единстве и борьбе противоположностей" появилась крошечная компания AdNauseam, что в переводе с английского языка означает "до отвращения" или "до тошноты". В этой компании, если ее можно так назвать, задействовано всего три человека.

Разработанная ими крошечная программка, встраиваемая в браузер, сразу режет рекламу, как и многие такие другие, не допуская ее показа. Однако прелесть ее в другом. AdNauseam начинает хаотично кликать и переходить на все без исключения рекламные ссылки, которые размещены на сайте. Все это происходит в фоновом режиме, ни чуть не мешая пользователю и не нагружая мощности компьютера. Со стороны это выглядит так, как будто лицо в интернете интересуется абсолютно всем подряд, без разбору и без каких-либо предпочтений и пристрастий.

Тем самым рушится вся, так тщательно выстроенная, система получения и анализа информации, поступающая от пользователя. Алгоритмы обработки Big Data получают увеличенные в разы объемы бесполезных данных. Все задействованные на обработке информационных массивов структуры вынуждены в пустую использовать стремительно растущие мощности для обработки не пригодных к анализу сведений.

В глобальном плане это означает, что все пользователи становятся похожи на одно и то же лицо. Сплошная однородная масса, которая интересуются всем и любит всё на свете, вводя в заблуждения относительно своего поведенческого алгоритма гигантские структуры.

Нет ничего удивительно в том, что Google развязала прямо таки вселенскую борьбу с AdNauseam, поскольку эта программка в корне меняет ситуацию со слежкой за пользователем и нарушает всю математику, рассчитывающую обработку Big Data, точнее пустившую ее коту под хвост.

Если в браузеры Firefox и Opera плагин AdNauseam спокойно устанавливается с одноименного сайта разработчиков, то Google не только удалила со своего магазина это приложение, но и очень старательно попыталась не допустить установку этой программки в свой браузер Chrome. Однако тщетно, на сайте разработчиков имеется простая инструкция по установке этого плагина прямо в сердце врага - Chrome.

Специалисты Google правильно уловили тенденцию. Дело не в самом софте AdNauseam, а в тенденции и идее. Развитие таких программ убивает получение эксклюзивной информации о пользователе, что влечет за собой потерю огромных, просто колоссальных доходов в рекламном бизнесе.

Если с настольными ПК и ноутбуками вопрос решается не в пользу корпораций, то за мобильные устройства война в самом разгаре, поскольку ни Apple, ни Google не собираются пускать подобные программы в свои операционные системы iOS и Android.
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imhoteppp на форуме  
Старый Сегодня, 18:48
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,368
Благодарностей: 769
КП: 0.269
Re: AdNauseam - рекламе в Google приходит конец!
Разве плохо, что тебя знает твой интернет. Не надо делать массу излишних телодвижений, всё само перед тобой.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 18:52
#3
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 803
Благодарностей: 130
КП: 0.156
Re: AdNauseam - рекламе в Google приходит конец!
Как то не очень верится в то что подобная программа создающая таким образом» белый шум» ничего не будет нагружать , работая в фоновом режиме.
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antow вне форума  
Старый Сегодня, 19:00
#4
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 37
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Автор темы Re: AdNauseam - рекламе в Google приходит конец!
с четверга стоит это расширение, работает классно... рубит все окна рекламы... после удаленных кукис, смотри что хочешь - гугл не может настроить таргетинг... Не для кого не секрет, что рекламируются не самые лучшие товары, а те у кого есть маркетинг и с каждым днем гугл повышает цену за клик, с 6,12 уже привязать к почте домен бесплатно нельзя - 5$ - итд
а так монополиста можно опустить на землю.
ну большой плюс к конфиденциальности - по тому что режим инкогнито для самого гугла не инкогнито
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imhoteppp на форуме  
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