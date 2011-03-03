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Компания обязана передавать информацию из ящиков по запросу ФБР

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Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 37
Благодарностей: 4
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Компания обязана передавать информацию из ящиков по запросу ФБР
Суд США обязал компанию Google раскрывать спецслужбам данные из почтовых ящиков, которые хранятся на иностранных серверах, сообщает Reuters.
Как отмечает издание, ранее Федеральный апелляционный суд США вынес противоположное решение относительно компании Microsoft. Компания обязана передавать информацию и сообщения, которые хранятся в почтовых ящиках на иностранных серверах, по требованию ФБР.
По мнению суда, в этом случае информацию можно рассматривать как часть внутреннего расследования. Судья заявил о том, что, хотя данное решение можно считать вмешательством в частную жизнь, вмешательство происходит в момент раскрытия информации в США.
Представители Google заявили о том, что собираются оспорить данное решение. "Мы продолжим давать отпор чрезмерно широким ордерам", - сказали в Google. Ранее Google призвал сотрудников, находящихся за пределами США, поскорей вернуться в страну из-за недавнего указа президента США, ограничивающего въезд иммигрантов. В компании считают, что ее сотрудники-мигранты из семи мусульманских стран могут не попасть обратно на работу. Из-за этого могут пострадать более 100 сотрудников корпорации.
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