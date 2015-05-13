Стартап Comprehend Systems привлек $15 млн для облачных клинических исследований

Стартап Comprehend Systems, расположенный Редвуд-Сити (штат Калифорния), привлёк $ 15 миллионов инвестиций в раунде C для своей облачного ПО для клинических исследований.
Инвестиционный раунд был возглавлен хедж фондом Eminence Capital в сотрудничестве уже существующими инвесторами Sequoia Capital и Lightspeed Venture Partners (старейший венчурный фонд с капиталом более $3 млрд). Благодаря финансированию, глава Eminence Capital Кристофер Кока присоединяется к компании Comprehend Systems.
По данным венчурных фондов, стартап привлёк на сегодняшний день $44.5 миллиона с момента образования компании (по официальным данным – 2010 год), нацелен использовать привлечённые средства для расширения продаж своего облачного ПО и для новых разработок.
Компанию Comprehend Systems основал Рик Моррисон, предоставляющее облачное программное обеспечение, которое даёт возможность постоянно повышать скорость, эффективность и качество клинических исследований**
Также предоставляет доступ квалифицированных специалистов к базе данных исследований.
Данный продукт уже используется такими гигантами как Merck и ClinOps для централизованного мониторинга, мониторинга рисков, обзора данных и инициатив клинического мониторинга.
**Небольшое уточнение:
Перевод специально для MMGP.RU
Программное обеспечение предоставляет различные данные для руководителей, медицинского штата, и клинических преподавателей. Они могут узнавать о многих аспектах работы, произведённой на испытании.
Программное обеспечение решает проблему хранения различной информации в отдельных местах, помещая все это в одно место (создавая свою базу исследований)