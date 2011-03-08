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США готовятся девальвировать доллар

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Старый Сегодня, 18:00
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,939
Благодарностей: 588
КП: 0.136
США готовятся девальвировать доллар


Господин Трамп и его советник господин Наварро несколько дней назад обвинили Японию, Китай и Германию в девальвации своих валют. После этого финансовый мир заговорил о том, что теперь США готовят удар, который может потрясти весь мир. Так имеют ли обвинения Трампа под собой почву?

Соответственно, во-первых, если говорить о Японии, то японцы в текущих условиях могут укрепить свою йену не более чем на 10% - это то что касается паритета покупательной способности. Подобная недооценка покупательной способности йены не выходит за рамки волатильности этой валюты за последние несколько лет - т.е 10% волатильность йены это вполне нормально для нынешнего рынка. Поэтому финансовые эксперты вполне резонно говорят, что зря Трамп "наезжает" на Японию.

Во-вторых, тот же Китай за последние 1,5 года потратил 500 млрд. долл. США из своих валютных резервов на предотвращение резкого падения курса юаня и ведь всё это тем более происходило на фоне утекания капиталов из Поднебесной, когда в этой стране в 2015 году сильно просел их фондовый рынок. Обратно - обвинения Трампа в сторону Китая здесь прозвучали "не по теме".

В третьих, это именно Германия в настоящее время, на самом деле старается всячески препятствовать обесценению Евро и там больше виноваты итальянцы, чем немцы, что Евро сейчас так слабеет. Однако Трамп упрямо не желает видеть факты, и обвиняет Берлин в валютном демпинге.

В целом получается, что эти вышеперечисленные ведущие торговые партнеры Америки на деле не занимаются манипуляцией курсов своих национальных валют, так чего же Трамп так взъелся на них?

А эксперты полагают, что Америка сама готовится девальвировать свой доллар для того, чтобы повысить конкурентоспособность своего экспорта - отсюда все эти прозвучавшие "наезды" на своих торговых партнеров.

В случае, если Федрезерв США под давлением Трампа перестанет проводить ужесточение своей денежной политики, то с крайне высокой долей вероятности, клуб государств с наиболее развитыми экономиками мира под названием "G20" (Большая двадцатка) просто сойдёт на нет. У этих стран не будет никакой заинтересованности в сотрудничестве между собой.

Доллар также утратит свою былую силу, вера в него подорвётся, а ведь именно на этой вере до сих пор удерживался долговой американский рынок, а также рос их фондовый. Также стоит отметить, что при таком развитии событий, инвестиции в долларовые долговые бумаги пострадают как от девальвации самого доллара, так и доходность по ним может сильно упасть из-за роста инфляции.

Если такое случится, то на мировом финансовом рынке наступят времена крайне высокой волатильности, а в глобальной торговле все будут воевать против всех. Такие вот "невеселые перспективы" могут ожидать человечество вследствие того, что Трамп и его окружение уверены, что с временам сильного доллара пора уже кончать.

Также здесь может прозвучать законный вопрос: - а если хоть одна веселая нотка в этом прогнозируемом "темном царстве"? Ответ: да, есть - это драгметаллы.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58987d87dba50
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 18:07
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,368
Благодарностей: 769
КП: 0.269
Re: США готовятся девальвировать доллар
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
А эксперты полагают
Хоть бы на одного сослались, а то какие-то тайные эксперты получаются.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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Старый Сегодня, 18:14
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,939
Благодарностей: 588
КП: 0.136
Автор темы Re: США готовятся девальвировать доллар
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Хоть бы на одного сослались, а то какие-то тайные эксперты получаются.
Они не тайные. В различных передачах (не по росс. ТВ, конечно) об этом уже рассказывали. Если интересно, почитать, то можно тут, например
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