OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,939 Благодарностей: 588 КП: 0.136

США готовятся девальвировать доллар



Господин Трамп и его советник господин Наварро несколько дней назад обвинили Японию, Китай и Германию в девальвации своих валют. После этого финансовый мир заговорил о том, что теперь США готовят удар, который может потрясти весь мир. Так имеют ли обвинения Трампа под собой почву?



Соответственно, во-первых, если говорить о Японии, то японцы в текущих условиях могут укрепить свою йену не более чем на 10% - это то что касается паритета покупательной способности. Подобная недооценка покупательной способности йены не выходит за рамки волатильности этой валюты за последние несколько лет - т.е 10% волатильность йены это вполне нормально для нынешнего рынка. Поэтому финансовые эксперты вполне резонно говорят, что зря Трамп "наезжает" на Японию.



Во-вторых, тот же Китай за последние 1,5 года потратил 500 млрд. долл. США из своих валютных резервов на предотвращение резкого падения курса юаня и ведь всё это тем более происходило на фоне утекания капиталов из Поднебесной, когда в этой стране в 2015 году сильно просел их фондовый рынок. Обратно - обвинения Трампа в сторону Китая здесь прозвучали "не по теме".



В третьих, это именно Германия в настоящее время, на самом деле старается всячески препятствовать обесценению Евро и там больше виноваты итальянцы, чем немцы, что Евро сейчас так слабеет. Однако Трамп упрямо не желает видеть факты, и обвиняет Берлин в валютном демпинге.



В целом получается, что эти вышеперечисленные ведущие торговые партнеры Америки на деле не занимаются манипуляцией курсов своих национальных валют, так чего же Трамп так взъелся на них?



А эксперты полагают, что Америка сама готовится девальвировать свой доллар для того, чтобы повысить конкурентоспособность своего экспорта - отсюда все эти прозвучавшие "наезды" на своих торговых партнеров.



В случае, если Федрезерв США под давлением Трампа перестанет проводить ужесточение своей денежной политики, то с крайне высокой долей вероятности, клуб государств с наиболее развитыми экономиками мира под названием "G20" (Большая двадцатка) просто сойдёт на нет. У этих стран не будет никакой заинтересованности в сотрудничестве между собой.



Доллар также утратит свою былую силу, вера в него подорвётся, а ведь именно на этой вере до сих пор удерживался долговой американский рынок, а также рос их фондовый. Также стоит отметить, что при таком развитии событий, инвестиции в долларовые долговые бумаги пострадают как от девальвации самого доллара, так и доходность по ним может сильно упасть из-за роста инфляции.



Если такое случится, то на мировом финансовом рынке наступят времена крайне высокой волатильности, а в глобальной торговле все будут воевать против всех. Такие вот "невеселые перспективы" могут ожидать человечество вследствие того, что Трамп и его окружение уверены, что с временам сильного доллара пора уже кончать.



Также здесь может прозвучать законный вопрос: - а если хоть одна веселая нотка в этом прогнозируемом "темном царстве"? Ответ: да, есть - это драгметаллы.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58987d87dba50 Господин Трамп и его советник господин Наварро несколько дней назад обвинили Японию, Китай и Германию в девальвации своих валют. После этого финансовый мир заговорил о том, что теперь США готовят удар, который может потрясти весь мир. Так имеют ли обвинения Трампа под собой почву?Соответственно, во-первых, если говорить о Японии, то японцы в текущих условиях могут укрепить свою йену не более чем на 10% - это то что касается паритета покупательной способности. Подобная недооценка покупательной способности йены не выходит за рамки волатильности этой валюты за последние несколько лет - т.е 10% волатильность йены это вполне нормально для нынешнего рынка. Поэтому финансовые эксперты вполне резонно говорят, что зря Трамп "наезжает" на Японию.Во-вторых, тот же Китай за последние 1,5 года потратил 500 млрд. долл. США из своих валютных резервов на предотвращение резкого падения курса юаня и ведь всё это тем более происходило на фоне утекания капиталов из Поднебесной, когда в этой стране в 2015 году сильно просел их фондовый рынок. Обратно - обвинения Трампа в сторону Китая здесь прозвучали "не по теме".В третьих, это именно Германия в настоящее время, на самом деле старается всячески препятствовать обесценению Евро и там больше виноваты итальянцы, чем немцы, что Евро сейчас так слабеет. Однако Трамп упрямо не желает видеть факты, и обвиняет Берлин в валютном демпинге.В целом получается, что эти вышеперечисленные ведущие торговые партнеры Америки на деле не занимаются манипуляцией курсов своих национальных валют, так чего же Трамп так взъелся на них?А эксперты полагают, что Америка сама готовится девальвировать свой доллар для того, чтобы повысить конкурентоспособность своего экспорта - отсюда все эти прозвучавшие "наезды" на своих торговых партнеров.В случае, если Федрезерв США под давлением Трампа перестанет проводить ужесточение своей денежной политики, то с крайне высокой долей вероятности, клуб государств с наиболее развитыми экономиками мира под названием "G20" (Большая двадцатка) просто сойдёт на нет. У этих стран не будет никакой заинтересованности в сотрудничестве между собой.Доллар также утратит свою былую силу, вера в него подорвётся, а ведь именно на этой вере до сих пор удерживался долговой американский рынок, а также рос их фондовый. Также стоит отметить, что при таком развитии событий, инвестиции в долларовые долговые бумаги пострадают как от девальвации самого доллара, так и доходность по ним может сильно упасть из-за роста инфляции.Если такое случится, то на мировом финансовом рынке наступят времена крайне высокой волатильности, а в глобальной торговле все будут воевать против всех. Такие вот "невеселые перспективы" могут ожидать человечество вследствие того, что Трамп и его окружение уверены, что с временам сильного доллара пора уже кончать.Также здесь может прозвучать законный вопрос: - а если хоть одна веселая нотка в этом прогнозируемом "темном царстве"? Ответ: да, есть - это драгметаллы.Специально для mmgp.ru

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