США готовятся девальвировать доллар

Господин Трамп и его советник господин Наварро несколько дней назад обвинили Японию, Китай и Германию в девальвации своих валют. После этого финансовый мир заговорил о том, что теперь США готовят удар, который может потрясти весь мир. Так имеют ли обвинения Трампа под собой почву?
Соответственно, во-первых, если говорить о Японии, то японцы в текущих условиях могут укрепить свою йену не более чем на 10% - это то что касается паритета покупательной способности. Подобная недооценка покупательной способности йены не выходит за рамки волатильности этой валюты за последние несколько лет - т.е 10% волатильность йены это вполне нормально для нынешнего рынка. Поэтому финансовые эксперты вполне резонно говорят, что зря Трамп "наезжает" на Японию.
Во-вторых, тот же Китай за последние 1,5 года потратил 500 млрд. долл. США из своих валютных резервов на предотвращение резкого падения курса юаня и ведь всё это тем более происходило на фоне утекания капиталов из Поднебесной, когда в этой стране в 2015 году сильно просел их фондовый рынок. Обратно - обвинения Трампа в сторону Китая здесь прозвучали "не по теме".
В третьих, это именно Германия в настоящее время, на самом деле старается всячески препятствовать обесценению Евро и там больше виноваты итальянцы, чем немцы, что Евро сейчас так слабеет. Однако Трамп упрямо не желает видеть факты, и обвиняет Берлин в валютном демпинге.
В целом получается, что эти вышеперечисленные ведущие торговые партнеры Америки на деле не занимаются манипуляцией курсов своих национальных валют, так чего же Трамп так взъелся на них?
А эксперты полагают, что Америка сама готовится девальвировать свой доллар для того, чтобы повысить конкурентоспособность своего экспорта - отсюда все эти прозвучавшие "наезды" на своих торговых партнеров.
В случае, если Федрезерв США под давлением Трампа перестанет проводить ужесточение своей денежной политики, то с крайне высокой долей вероятности, клуб государств с наиболее развитыми экономиками мира под названием "G20" (Большая двадцатка) просто сойдёт на нет. У этих стран не будет никакой заинтересованности в сотрудничестве между собой.
Доллар также утратит свою былую силу, вера в него подорвётся, а ведь именно на этой вере до сих пор удерживался долговой американский рынок, а также рос их фондовый. Также стоит отметить, что при таком развитии событий, инвестиции в долларовые долговые бумаги пострадают как от девальвации самого доллара, так и доходность по ним может сильно упасть из-за роста инфляции.
Если такое случится, то на мировом финансовом рынке наступят времена крайне высокой волатильности, а в глобальной торговле все будут воевать против всех. Такие вот "невеселые перспективы" могут ожидать человечество вследствие того, что Трамп и его окружение уверены, что с временам сильного доллара пора уже кончать.
Также здесь может прозвучать законный вопрос: - а если хоть одна веселая нотка в этом прогнозируемом "темном царстве"? Ответ: да, есть - это драгметаллы.
Специально для mmgp.ru
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