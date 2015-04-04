Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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improved-time.ru - Improved-time

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:55
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 308
Благодарностей: 27
КП: 0.087
improved-time.ru - Improved-time
Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: Improved-time
Старт 02.02.2017

О кампании:
Цитата:
Improved-Time предоставляет вам возможность получать прибыль легко и просто, мы помогаем пользователям легко зарабатывать.

У вас есть время, но вы не знаете куда его потратить? Вы работаете, но хотелось бы получать дополнительный доход? У вас есть лишние деньги, но не знаете как увеличить их? Вам нужные деньги, но не знаете как заработать их по быстрому? Мы идеальная площадка для вас. Вам нужно лишь от 2 $ и 2 минуты времени для регистрации, а затем просто получать доход.

К примеру, сегодня вы открыли позицию стоимостью в 100 $ и всего через 2 дня вы получите чистую прибыль в размере 50 % .Все просто.

Заинтересовались? Не стоит медлить, Присоединяйтесь !
Инвестиционные планы:
+35% за 3 дня, начисления по 45% от вклада в сутки (от 2 до 10$)

+41% за 3 дня, начисления по 47% от вклада в сутки (от 11 до 100$)

+50% за 3 дня, начисления по 50% от вклада в сутки (от 101 до 250$)

+56% за 3 дня, начисления по 52% от вклада в сутки (от 251 до 500$)


Подробности:

Минимальный вклад: 2$
Максимальный вклад: 500$
Минимальная сумма на вывод: 1$
Платёжные системы: Payeer|Perfect Money|Яндекс.Деньги|Банковские карты
Реферальские: 7%-3%-1%
Выплаты: вручную(Яндекс.Деньги|Банковские карты);автомат(Payeer|Perfect Money)


Мой вклад:

Дата операции: 06 Фев 2017 15:12
ID операции: 301987395
Тип операции: перевод
Магазин: improved-time.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 10.10 $
Сумма получения: 10.10 $



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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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