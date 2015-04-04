improved-time.ru - Improved-time

Я не администратор и не создатель проекта.
Старт 02.02.2017
О кампании:
Цитата:
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Improved-Time предоставляет вам возможность получать прибыль легко и просто, мы помогаем пользователям легко зарабатывать.
У вас есть время, но вы не знаете куда его потратить? Вы работаете, но хотелось бы получать дополнительный доход? У вас есть лишние деньги, но не знаете как увеличить их? Вам нужные деньги, но не знаете как заработать их по быстрому? Мы идеальная площадка для вас. Вам нужно лишь от 2 $ и 2 минуты времени для регистрации, а затем просто получать доход.
К примеру, сегодня вы открыли позицию стоимостью в 100 $ и всего через 2 дня вы получите чистую прибыль в размере 50 % .Все просто.
Заинтересовались? Не стоит медлить, Присоединяйтесь !
Инвестиционные планы:
+35% за 3 дня, начисления по 45% от вклада в сутки (от 2 до 10$)
+41% за 3 дня, начисления по 47% от вклада в сутки (от 11 до 100$)
+50% за 3 дня, начисления по 50% от вклада в сутки (от 101 до 250$)
+56% за 3 дня, начисления по 52% от вклада в сутки (от 251 до 500$)
Подробности:
Минимальный вклад: 2$
Максимальный вклад: 500$
Минимальная сумма на вывод: 1$
Платёжные системы: Payeer|Perfect Money|Яндекс.Деньги|Банковские карты
Реферальские: 7%-3%-1%
Выплаты: вручную(Яндекс.Деньги|Банковские карты);автомат(Payeer|Perfect Money)
Мой вклад:
Дата операции: 06 Фев 2017 15:12
ID операции: 301987395
Тип операции: перевод
Магазин: improved-time.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 10.10 $
Сумма получения: 10.10 $
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