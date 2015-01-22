Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
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Planerr.ru - Planerr

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:47
#1
Любитель
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 941
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Planerr.ru - Planerr
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:6.02.17



Planerr

Цитата:
Вы хотите получать постоянный и стабильный доход?
Значит вы попали по адресу!

Мы Вам предлагаем хорошо продуманный проект в котором заработок зависит только от вашего вложения!
Мы Вам дарим каждому подарок для развития, и также даем множество бонусов в зависимости от вклада.
С нашей стороны Вы получите стабильные и своевременные выплаты, а соответственно стабильный и постоянный доход!
Об игре:
"Аэропорт"-новая яркая игра,в которой вам предлагается зарабатывать реальные деньги и приятно провести время!
Покупайте самолёты с разной доходностью,они и будут перевозить пассажиров и приносить вам прибыль в виде монет . Затем собирайте прибыль и обменивайте монеты на игровую валюту и выводите на свои кошельки реальные деньги! 70% идёт на вывод и 30% на покупки

Особенности:

Мы проект без БАЛЛОВ
У нас АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПЛАТЫ!!!
Прозрачность системы: Вы видите все денежные поступления и выплаты 14% партнерская программа!!!
30% на покупку!!!
70% на вывод!!!
Минимальный вывод от 10 коп.
У нас нет БАЛЛОВ!
При регистрации каждому Подарок!!!(300р)
Акции на пополнения!

Маркетинг:

Здесь Вы можете купить себе самолеты которые будут перевозить пассажиров и приносить Вам прибыль в виде игровых монет. Чем дороже самолет тем больше прибыли он Вам принесет.



Распределение: 70% на вывод и 30% на покупки
Курс обмена: 100 монет = 1 серебро.

Курс игровой валюты: 1 рубль (Руб.) = 100 серебра.

Бонусы:

300р в подарок!

Реферальная программа:

Вы будете получать 7% на баланс для оплаты и 7% на баланс для вывода,

Платежные системы:
Payeer(авто)

Наш вклад:
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Мониторинг:PROFMONITOR-Высокий рефбэк
Розовый слон-Новая!
Baronx на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
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