Planerr.ru - Planerr

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:6.02.17
Planerr
Об игре:
Цитата:
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Вы хотите получать постоянный и стабильный доход?
Значит вы попали по адресу!
Мы Вам предлагаем хорошо продуманный проект в котором заработок зависит только от вашего вложения!
Мы Вам дарим каждому подарок для развития, и также даем множество бонусов в зависимости от вклада.
С нашей стороны Вы получите стабильные и своевременные выплаты, а соответственно стабильный и постоянный доход!
"Аэропорт"-новая яркая игра,в которой вам предлагается зарабатывать реальные деньги и приятно провести время!
Покупайте самолёты с разной доходностью,они и будут перевозить пассажиров и приносить вам прибыль в виде монет . Затем собирайте прибыль и обменивайте монеты на игровую валюту и выводите на свои кошельки реальные деньги! 70% идёт на вывод и 30% на покупки
Особенности:
Мы проект без БАЛЛОВ
У нас АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПЛАТЫ!!!
Прозрачность системы: Вы видите все денежные поступления и выплаты 14% партнерская программа!!!
30% на покупку!!!
70% на вывод!!!
Минимальный вывод от 10 коп.
У нас нет БАЛЛОВ!
При регистрации каждому Подарок!!!(300р)
Акции на пополнения!
Маркетинг:
Здесь Вы можете купить себе самолеты которые будут перевозить пассажиров и приносить Вам прибыль в виде игровых монет. Чем дороже самолет тем больше прибыли он Вам принесет.
Распределение: 70% на вывод и 30% на покупки
Курс обмена: 100 монет = 1 серебро.
Курс игровой валюты: 1 рубль (Руб.) = 100 серебра.
Бонусы:
300р в подарок!
Реферальная программа:
Вы будете получать 7% на баланс для оплаты и 7% на баланс для вывода,
Платежные системы:
Payeer(авто)
Наш вклад: