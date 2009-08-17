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Новая стратегия 2017

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Старый Сегодня, 17:32
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Новая стратегия 2017
Всем привет!
Ребята, на днях посмотрел видео, не знаю, новое не новое. Подскажите пжл, на сколько может быть прибыльный этот индикатор, который он использует?

Заранее спасибо

youtube.com/watch?v=Jh5NLJ75y5U
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