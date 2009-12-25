Президент Вольного экономического общества РФ: мир переходит к новому технологическом

Через 10 лет мир перейдет к новому технологическому укладу и совершенно другой экономике, в том числе благодаря технологии блокчейн, считает президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
«Впереди — другая экономика и другая жизнь, новые возможности. Причем во всех сферах жизни. Происходят колоссальные, фундаментальные сдвиги в технологиях, материалах, способах обработки, способах организации производства и управления. (…) Автомобили-беспилотники, принципиально новый уровень доверия, который обеспечивают технологии блокчейн, надежные инструменты электронного голосования», — заявил он.
По словам Бодрунова, в ближайшее время правительству РФ придется перестраивать государственное управление, институты и даже базовые представления в экономической науке и в общественном устройстве.
«Вот, к примеру, планшет заменяет и компьютер, и телевизор, и часы, и магазин. За этим — огромное количество сокращенных рабочих мест в самых разных отраслях, сэкономленной руды, металла, нефти. В масштабах страны — это гигантский вычет из ВВП. То есть ВВП из-за этого планшета упал, а качество жизни выросло. Так стоит ли так серьезно относиться к количественным характеристикам — росту или спаду ВВП? Бессмысленно вечно гнаться за процентами, надо оценивать другие параметры — возможность получить необходимые знания, медикаменты, сохранить здоровье и так далее», — уточнил Бодрунов.
Кроме этого, президент Вольного экономического общества РФ рассказал о том, что возможная отмена санкций не может оказать на экономику значительного влияния и намного важнее сейчас сконцентрироваться на том, чтобы не допустить чрезмерного укрепления рубля.
Как стало известно ранее, технология блокчейн уже в 2017 году может быть использована в пилотном режиме в голосованиях проекта «Активный гражданин» в Москве.
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